饒慶鈴挺謝國樑 罷團：洗腦謝有多好「與市民認知有落差」

台東縣長饒慶鈴今天到基隆市聲援面臨罷免考驗的市長謝國樑，罷樑團體表示，7月起國民黨的立委、縣市長先後來站台，企圖洗腦基隆人謝國樑做的有多好，與基隆人的感受明顯有落差。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵今天說，謝國樑在交通與觀光方面近期表現只能用乏善可陳來形容。交通方面，到了公車每日拋錨超過一個月，引發民怨時才想到要買新公車。

為了滿足行人友善推出的綠腳丫，為了解決停車格不足的問題開放騎樓停車，又引進騎樓裝置藝術的想法，進而造成民眾與警察的混亂，都是謝國樑市任內的「交通政績」，也是基隆市民的真實感受。

林茵茵表示，謝國樑任內裁撤觀光及城市行銷處，凸顯謝對於觀光專業的不重視。市府近期舉辦的活動，鮮少與基隆當地產生連結，甚至感到突兀。觀光不僅僅是辦活動、放煙火就能做好的事情，需要與當地產生更多連結才能帶來後續的經濟價值。

林茵茵說，罷團也想提醒國民黨現任與未來有意願參選的政治人物，如果認為謝國樑的施政這麼棒、這麼適合，為什麼不在各自的行政區域完整實施呢？

饒慶鈴今天和謝國樑一起到七堵百福宮參拜，品嘗在美食。謝國樑說，饒在兩任縣長任內，把台東打造成觀光聖地，有非常多非常好玩的地方。基隆也已在進步，基隆AR恐龍已成北台灣熱門景點，行人友善空間已見成效，未來兩年在議會支持下，會把所有大型公車改成電動低底盤全新公車。