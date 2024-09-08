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國民黨唯一到場！他現身為民眾黨站台 反對政治力量介入司法

蔡壁如現身！喊話小草「疾風知勁草」 扮演好角色回應柯文哲期待

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨在立法院群賢樓濟南路一段舉辦「集結！為台灣的司法正義站出來！公民怒吼第一站」晚會，民眾指控羈押柯文哲猶如綠色恐怖。記者曾原信／攝影
台灣民眾黨在立法院群賢樓濟南路一段舉辦「集結！為台灣的司法正義站出來！公民怒吼第一站」晚會，民眾指控羈押柯文哲猶如綠色恐怖。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積弊案，民眾黨今天舉行首場街講活動力挺清白，台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如也意外現身，強調只要找回創黨初心，就會有小草般的韌性，順利挺過這場風雨，喊話支持者扮演好各自的角色，每天依然昂首闊步向前行。

民眾黨今天在台北市濟南路、立法院群賢樓外舉辦「集結！為台灣的司法正義站出來！」街講活動，主持人在晚間7時宣布，現場人數突破1萬人，線上觀看人數則上看1.9萬人，民眾黨秘書長周榆修上台致詞時，同步邀請蔡壁如上台發表演說。

蔡壁如表示，自己在台中市政府擔任顧問，不惜被民眾檢舉上台助講，今天是周榆修邀請她來講點話，因此才會選擇北上加油打氣。

蔡壁如也以「疾風知勁草」為題發表演說，談及只要找回創黨初心，就會有小草般的韌性，順利挺過這場風雨，台灣人民已經用選票，決定第三勢力存在的價值，「我們相信台灣要進步，就不能倒退回去『只問藍綠，沒有是非』的過去。」

「做得不好的，我們一定深刻反省、檢討和改進」，蔡壁如表示，台灣的前途跟人民的未來，台灣民眾黨責無旁貸，走在新政治的路上，大家都有責任，重建人民對政治人物的信任，自己要再次呼籲民眾黨團結，也感謝所有小草支持的力量，「因為有你們支持的力量，讓我們團結在一起，可以引領我們向前走。」

蔡壁如表示，柯文哲要大家好好生活，「我們也要回應阿北的期待，在各個崗位扮演好自己的角色，做好自己的事情，就是對主席最大的支持」，請大家一起為柯文哲集氣，期盼他身體健康、一切平安，順利釐清司法問題，「好好扮演讓阿北看到，我們每天依然昂首闊步向前走。」

京華城案 柯文哲 蔡壁如

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