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國民黨頻站台挺謝國樑 罷團：企圖洗腦基隆人

中央社／ 基隆8日電
基隆市長謝國樑（左二）今天感謝台東縣長饒慶鈴（左三）前來相挺。聯合報記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今天感謝台東縣長饒慶鈴（左三）前來相挺。聯合報記者邱瑞杰／攝影

罷免基隆市長謝國樑投票將於10月13日舉行，謝國樑近期不斷邀國民黨縣市長、立委站台力挺。拆樑團體表示，謝國樑企圖洗腦基隆人「他做得多好」，但明顯與基隆人的感受有落差。

台東縣長饒慶鈴今天下午前往基隆市百福宮參拜，並短講力挺謝國樑，謝國樑表示，台東縣在觀光旅遊方面，有許多地方值得基隆市學習，而基隆市也有在進步，例如在潮境公園舉辦的恐龍AR（擴增實境）生態園區活動，已成為北台灣熱門景點。另有關行人安全的數據，基隆市的表現已足與表現優異的台北市比美。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵晚間指出，謝國樑在交通與觀光方面近期的表現，只能用乏善可陳來形容。

林茵茵說，公車每日拋錨超過1個月引發民怨時，謝國樑才想到要買新公車，此外，謝國樑為了滿足友善行人推出的綠腳丫，及為解決停車格不足問題開放騎樓停放機車等，造成民眾與警察的混亂。

林茵茵表示，謝國樑裁撤觀光及城市行銷處，凸顯對觀光專業的不重視，近期舉辦的活動鮮少與基隆當地產生連結，甚至感到突兀，推展觀光不僅是辦活動、放煙火，需要與當地產生更多連結，才能帶來經濟價值。

罷免 謝國樑

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