感謝饒慶鈴相挺反罷免 謝國樑：基隆要學台東成好玩的地方
基隆市長謝國樑今天和台東縣長饒慶鈴同框，感謝饒助他面對罷免案挑戰。謝國樑說，基隆AR恐龍已成北台灣熱門景點，行人友善空間見成效，未來兩年在議會支持下，會把所有大型公車改成電動低底盤全新公車，基隆要跟台東學習，變成一個好玩、舒適又溫暖的地方。
公民團體「山海公民拆樑行動」列舉謝國樑四大施政缺失，發動連署罷免達法定門檻，中選會宣布罷免案成立，10月13日投票。
饒慶鈴今到基隆和謝國樑等人，先到基隆百福宮參拜，並共享基隆美食。她說，罷免謝國樑真的有一點不公平，有一個守護市有財產的市長是非常寶貴的，希望基隆市民能夠看到這件事情。
謝國樑表示 非常感謝饒慶鈴縣政繁忙之際，撥空到基隆幫他加油打氣。回想疫情期間，他曾兩度開車到台東縣旅遊，發現饒在兩任縣長任內，把台東打造成觀光聖地，也非常多非常好玩的地方，「一度不太想回來」。
謝國樑認為，台東縣政府推動旅遊有很多值得學習的地方，基隆也有在進步，最近除了廣為人知的AR恐龍，變成北台灣最熱的景點，包括行人方面的一些硬指標，如每10萬人的傷亡率數據剛剛出來，基隆在台灣本島跟台北市一樣，並列第一或第二最低的數字，因為他去年初就開始推動行人友善相關的工作。
謝國樑說，市府也重視公共運輸，明年度編列4億5000多萬預算，未來兩年間在議會的支持之下，會把全市120台大型公車，全部改成電動低底盤全新公車，改善公車品質。
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