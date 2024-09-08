快訊

隨父員工旅遊訪澎湖 桃園9歲男童五星飯店泳池溺水…今宣告不治

羽球／千人見證引退 李洋兩度淚崩

民眾黨首場街頭開講晚間開跑 小草集結畫面曝「人潮擠滿濟南路」

感謝饒慶鈴相挺反罷免 謝國樑：基隆要學台東成好玩的地方

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天感謝台東縣長饒慶鈴（右）前來相挺，表示基隆要跟台東學習，變成一個好玩、舒適又溫暖的地方。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天感謝台東縣長饒慶鈴（右）前來相挺，表示基隆要跟台東學習，變成一個好玩、舒適又溫暖的地方。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天和台東縣長饒慶鈴同框，感謝饒助他面對罷免案挑戰。謝國樑說，基隆AR恐龍已成北台灣熱門景點，行人友善空間見成效，未來兩年在議會支持下，會把所有大型公車改成電動低底盤全新公車，基隆要跟台東學習，變成一個好玩、舒適又溫暖的地方。

公民團體「山海公民拆樑行動」列舉謝國樑四大施政缺失，發動連署罷免達法定門檻，中選會宣布罷免案成立，10月13日投票。

饒慶鈴今到基隆和謝國樑等人，先到基隆百福宮參拜，並共享基隆美食。她說，罷免謝國樑真的有一點不公平，有一個守護市有財產的市長是非常寶貴的，希望基隆市民能夠看到這件事情。

謝國樑表示　非常感謝饒慶鈴縣政繁忙之際，撥空到基隆幫他加油打氣。回想疫情期間，他曾兩度開車到台東縣旅遊，發現饒在兩任縣長任內，把台東打造成觀光聖地，也非常多非常好玩的地方，「一度不太想回來」。

謝國樑認為，台東縣政府推動旅遊有很多值得學習的地方，基隆也有在進步，最近除了廣為人知的AR恐龍，變成北台灣最熱的景點，包括行人方面的一些硬指標，如每10萬人的傷亡率數據剛剛出來，基隆在台灣本島跟台北市一樣，並列第一或第二最低的數字，因為他去年初就開始推動行人友善相關的工作。

謝國樑說，市府也重視公共運輸，明年度編列4億5000多萬預算，未來兩年間在議會的支持之下，會把全市120台大型公車，全部改成電動低底盤全新公車，改善公車品質。

基隆市長謝國樑（左二）今天感謝台東縣長饒慶鈴（左三）前來相挺，表示基隆要跟台東學習，變成一個好玩、舒適又溫暖的地方。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今天感謝台東縣長饒慶鈴（左三）前來相挺，表示基隆要跟台東學習，變成一個好玩、舒適又溫暖的地方。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 饒慶鈴

延伸閱讀

挺謝國樑 饒慶鈴：有個守護市有財產的市長非常寶貴

基隆城市馬拉松何時開跑？謝國樑：期待10月6日如期登場

與鐵鎚別高下？劉和然拚2026稱拿粉筆開始 李四川這樣說

謝國樑稱若被罷免3.5萬輛電動車恐化為烏有 罷樑團體批：公開買票

相關新聞

陳水扁為柯文哲羈押有感而發 陳昭姿：是感慨也是疼惜

民眾黨主席柯文哲遭到法院裁定收押禁見，前總統陳水扁今天寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」等字眼，陳水扁民間醫療小組發...

立委邀外部顧問考察核四被拒 王鴻薇：台電在怕什麼

國民黨立委翁曉玲、賴士葆與王鴻薇明天將考察核四廠，並邀請清大核工所教授李敏等外部顧問共同參與。但台電以其他外部顧問不符保...

感謝饒慶鈴相挺反罷免 謝國樑：基隆要學台東成好玩的地方

基隆市長謝國樑今天和台東縣長饒慶鈴同框，感謝饒助他面對罷免案挑戰。謝國樑說，基隆AR恐龍已成北台灣熱門景點，行人友善空間...

挺謝國樑 饒慶鈴：有個守護市有財產的市長非常寶貴

台東縣長饒慶鈴今造訪基隆，偕基隆市長謝國樑一起到基隆百福宮參拜，並共享基隆美食。謝國樑面臨罷免考驗，饒慶鈴送暖。她說，罷...

帛琉遭中國施壓 林佳龍促台商會組團前進帛琉

帛琉總統惠恕仁日前指控中國把觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交，外交部長林佳龍為了給予帛琉最大支持，近期聯繫亞洲台灣商會聯合...

民眾黨恐增杯葛力道？ 吳思瑤：讓司法歸司法、政治歸政治

立法院新會期即將開議，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，中央政府預算案恐面臨在野黨嚴峻杯葛。尤其民眾黨近期深陷弊案風暴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。