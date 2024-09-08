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立委邀外部顧問考察核四被拒 王鴻薇：台電在怕什麼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

國民黨立委翁曉玲賴士葆王鴻薇明天將考察核四廠，並邀請清大核工所教授李敏等外部顧問共同參與。但台電以其他外部顧問不符保安規定為由，僅同意立委核准參訪。王鴻薇質疑，台電對外說設備已經停產，讓專家學者共同考察，到底在怕什麼？

立法院新會期將開議，因應推動核電廠延役等相關修法，翁曉玲規畫明日上午前往考察核四廠。台電指出，針對這次的考察行程曾向立委報告，並達成協議，基於遵守國際最高核子保防要求以維護門禁有效管控，僅能同意國家賦予職權者如立委（含國會助理）、監察委員等因問政要求進入核電廠。

王鴻薇表示，此次考察並未通知媒體採訪，也是不想讓台電認為藍營想找麻煩，但不知何故，相關行程仍被媒體知曉；台電因擔心專家學者參與考察後，又寫文章提及重啟核四，但照台電說法，核四廠設備都已停產，不讓專家學者參訪，不知在怕什麼？

台電核四廠。本報資料照片
台電核四廠。本報資料照片

台電 核四 王鴻薇 翁曉玲 考察 賴士葆

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