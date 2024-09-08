交長林佳龍投書以色列媒體 呼籲聯合國納入台灣

以色列耶路撒冷郵報今天刊登外交部長林佳龍投書，強調台灣在半導體及海運的關鍵地位，並警告中國對台挑釁威脅全球，呼籲聯合國納入台灣，確保印太地區穩定。

耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）創立於1932年，讀者包括當地政府官員及外交事務菁英，除以色列讀者外，亦遍及北美猶太社群，是以色列歷史最悠久且發行量最大的英文報紙。

林佳龍在投書中表示，台灣製造全球9成高階半導體產品及先進晶片，是全球供應鏈中不可或缺的夥伴。而且台灣海峽航運承運全球約半數的貨輪，是重要國際航道，然而中國卻加劇對台挑釁、片面改變台海現狀，威脅全球和平。

林佳龍說，儘管全球領袖已在包括七大工業國集團（G7）、歐盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及

東南亞國家協會（ASEAN）等制強調維護台海和平穩定的重要性，但聯合國卻未能採取具體行動來改變現今狀況。

林佳龍強調，當前聯合國應停止屈從中國錯誤詮釋2758號決議，將之與「一中原則」做不當連結。聯合國應做出改變，重新檢討排除台灣的不公正政策。

林佳龍進一步指出，中國的擴張野心不會止步於台灣，意圖挑戰全球規範及主權主，聯合國及國際社會不僅應重申對北京脅迫作為的關切，更應合作防止其不法劣行，接納台灣有意義參與聯合國體系。

他呼籲即將召開的第79屆聯合國大會及「未來峰會」討論現今重要安全關切，台灣已向合作對象證明其為負責任且可靠的夥伴，接納台灣有意義參與聯合國體系無疑是聯合國緩和潛在區域危機、維護台海和平穩定及增進全球繁榮的最佳選項。