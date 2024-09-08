陳建仁訪美：賴政府已準備好因應國際情勢變化

前副總統陳建仁（左）7日在舊金山出席台僑活動。他表示面對國際情勢變化，賴政府已經準備好。圖／中央社

前副總統陳建仁今天在舊金山出席台僑活動。他接受媒體提問談到包括美國選舉在內的國際情勢變化，表示要有勇氣面對改變，賴政府都已經準備好、也知道如何因應變化。

陳建仁卸任行政院長後再度訪美，今天在舊金山以「台灣的民主永續與台美的邦誼巔峰」為題發表演說，預定10日赴史丹佛大學出席「台灣科學及科技中心」國際研討會，就台灣核心產業的成就與挑戰與各界專家學者進行交流。

今天演說前，陳建仁在記者會上針對3個問題發表觀察和看法，包括台美關係進展、國際情勢變化和美國大選對台灣的影響、以及國內打擊貪腐形成的挑戰。

談到如何因應國際情勢快速變化、還有即將舉行的美國總統大選，陳建仁說，有兩個原則，一個是該變的、一個是不該變的。

他說，不該變的是兩國之間彼此的友好，一起堅持普世價值，達到雙贏共好目標，這是永遠不變的方向。他舉例，台灣在疫情期間捐贈口罩給全世界，而包括美國在內的許多國家捐贈疫苗給台灣，這樣善的循環對國際關係十分重要。

至於會改變的部分，陳建仁認為要有勇氣去改變。他表示，現在美國兩黨都支持台灣、希望維持台海和平穩定，不曉得美國選舉會怎麼樣，還有鄰近國家的大力擴張，但是在改變過程當中，「賴政府已經準備好，也知道怎麼因應」。

卸任行政院長後，陳建仁近期訪問美國多個城市。有媒體問到他對總統賴清德上任後台美關係發展的看法，他回顧7月美東之行，表示整個過程美方接待相當禮遇，駐紐約的政府同仁也跟他反應，現在與美國政要之間的互動都相當好。

他說，台美關係現在是巔峰時期，感謝美國政府和國會對台灣支持，相信德不孤必有鄰，因為雙方共享自由法治人權的價值，所以台美可以攜手合作。

有當地媒體關注台灣反貪腐的問題，陳建仁回應，隨著台灣民主政治越來越發達，民眾對公職人員要求也越來越嚴格、希望政治越來越清明。

他說，台灣有很多好的公職人員，抱持為民服務的想法，所有公職人員都要抱著謙卑的心，才能將政治工作做得越來越好。有看到最近打擊貪腐的工作，希望這樣的努力，使得所有政治人物可以清廉、愛鄉土，才能符合民眾的期待。