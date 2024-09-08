新竹小草來了!遊覽車全滿 120人北上聲援柯文哲
民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭裁定羈押禁見，作為民眾黨大本營的新竹縣市，小草們同樣群情激奮，今天號召3輛遊覽車、120人穿著白色上衣，下午4點準時出發北上聲援「阿北」柯文哲，其中也有不少竹科人，主要和平訴求司法程序公正。
民眾黨新竹黨部昨天發出集結令，號召新竹的民眾黨支持者們北上到立法院聲援柯文哲，分別從新竹縣竹北市、新竹市東區、新竹市北區3處地點發車，也因報名踴躍，120個名額立即額滿，主辦單位也緊急呼籲大家自行到場支持，也有支持者無法參加，改以出資方式支持。
支持者李先生，也陪同在竹科工作的女兒一起北上聲援柯文哲，他表示，柯文哲就是「太清廉」了，如果柯文哲有違法，各縣市請比照辦理；另名支持者也表示，這次北上聲援，主要訴求是司法程序公正，若柯P有違法，他們也不會護航，只是無法苟同先射箭畫靶這種偵辦模式，「政治操作太明顯」。
民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，新竹作為民眾黨基地，小草們都自發性想聲援阿北，要為司法正義站出來；民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，小草們是自發組團為阿北聲援，新竹小草們絕不會缺席。
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