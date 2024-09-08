小草聲援阿北 柯志恩質疑：偵查不公開是神話或笑話？
全台各地小草前往台北聲援民眾黨主席柯文哲，國民黨立委、高雄市黨部主委柯志恩今天在臉書PO出她與柯文哲在2年前的同框照片。柯志恩對於柯文哲從風光當選台北市長到京華城案感到唏噓與惋惜，並質疑為何特定媒體可以拿到內幕及獨家消息，台灣所謂的「偵查不公開」到底是神話或笑話？
柯志恩指出，柯P以醫生素人從政，吸引無數中間選民和年輕粉絲，自2014風光當選台北市長以來，他的政治之路可說十分順遂、充滿光芒，沒想到一個京華城案竟從人生巔峰跌落谷底，令人不勝唏噓與惋惜。
柯志恩表示，因相關案情偵辦中，她對於司法表達「尊重」，但相信很多人對台灣司法是否真正獨立打上問號，尤其這次柯Ｐ的羈押，很多小草們悲憤莫名不是沒有理由，在罪刑法定和無罪推定的原則下，希望北檢顧及社會觀感和司法的威信，更應拿出公正的辦案能力，倘有不法收賄，應拿出金流與證據，否則難免落入押人取供的質疑聲浪。
柯批評，最令人詬病的是，為什麼特定媒體可以獲得偵辦的進度與內幕，法務部鄭銘謙部長應向社會說明，該媒體的「獨家」是否為北檢的「獨厚」？答案如是，是否也是另一種「圖利」？還是北檢藉由媒體放話、刻意製造輿論欲帶風向？還是特定媒體和部分檢察人員有秘密管道？倘若如此，是否又違背「偵查不公開」，並涉及刑事洩密、行政懲戒之責呢？
柯志恩進一步指出，司法的正義女神蒙上眼睛，象徵司法人員無視地位高低、一視同仁而對被告做出公平的審判。但法務部長不該眼盲心也盲，請你注意台灣檢調的天秤是否公正無私，尤其有無受到上級的指示辦案？！請向社會說清楚、講明白，在台灣所謂的「偵查不公開」到底是神話或笑話？
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