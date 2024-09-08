京華城弊案藍營態度矛盾 鍾小平：現應考慮「藍黃合」
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，藍營部分立委聲援柯文哲，藍營北市議員則傾向持續調查，態度不一。黨籍議員鍾小平今坦言，內部確實有些矛盾，但從政要有方向感，現在不能藍白合，應該要「藍黃合」，與民眾黨立委黃國昌合作就好，掌握立院過半席次，反問「現在要挺阿北的貪腐嗎？國民黨有人敢說嗎？」
鍾小平今受訪時表示，國民黨對於京華城弊案的態度確實有些矛盾，現在不能藍白合，應該要「藍黃合」，與黃國昌合作，在野結合起來抵抗民進黨很合理，但畢竟國民黨、民進黨在立院只差3席，只要與黃國昌合作，加上他未來可能會是代理主席，不用8席全要，能夠在立院過半就好。
鍾小平說，京華城弊案是貪瀆案，台北市議員為了土地正義，阻絕貪瀆市長與財團傷害台北市民，議員天職，不分黨派，當然會繼續揭發新事證。至於誰要去力挺柯文哲就讓誰去，個人造業個人擔，這絕對不會動搖北市議員追查弊案的決心，一定會查到水落石出，也會要求蔣市府不能放水。
鍾小平也提出建議，他說京華城原本只有560%容積率，如今暴增到840%，多出來的大約300億，全部都要進入市庫，然後可以改成5000至1萬戶的青年住宅賣給年輕人，讓住者有其屋，別讓柯文哲對年輕人動刀叉吃人肉，無論誰沒做好，都會強力監督。
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