快訊

京華城案白營拉都發局背書 李四川打臉：僅符合程序「沒說合法」

全台溼答答！19縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

雪山隧道火燒車...南北向車道全線封閉 禁止通行回堵6公里

帛琉遭中國施壓 林佳龍促台商會組團前進帛琉

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
帛琉總統惠恕仁。圖／美聯社
帛琉總統惠恕仁。圖／美聯社

帛琉總統惠恕仁日前指控中國把觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交，外交部林佳龍為了給予帛琉最大支持，近期聯繫亞洲台灣商會聯合總會，亞總也呼應「總合外交」政策，籌組投資考察團赴帛琉考察，並與帛琉總統惠恕仁進行圓桌會議。

亞洲台灣商會聯合總會自9月2日至5日，在世界台灣商會聯合總會總會長李天柒率領下籌組投資考察團前進帛琉，以實際行動相挺堅定立場的台灣友邦，並在與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）的圓桌會議中，贊助帛琉兩萬美元作為慶祝獨立30週年各項活動使用，也與帛琉台商會簽署「加入亞洲台灣商會聯合總會意向書」，盼未來繼續強化亞總會員與帛琉間的的經貿合作關係。

亞洲台灣商會聯合總會總會長林凱民表示，外交部長林佳龍在得知友邦帛琉遭受中國利用觀光業做政治工具進行經濟利誘後，隨即聯繫亞總，盼結合民間力量給予帛琉最大的支持，亞總於是籌組本次投資考察團，由李天柒擔任團長，立法委員羅美玲也同行，飛往帛琉進行為期四天的投資考察，訪團並在9月6日返台當日上午到外交部與林佳龍見面，說明此行成果。

林凱民指出，本次亞總考察團達成四項豐碩成果，盼拓展投資經貿關係，與友邦攜手持續深化台帛情誼。第一，考察團和帛琉總統惠恕仁及內閣進行圓桌投資會議，了解當地投資環境及潛力；第二，亞總贊助兩萬美元作為台帛建交25周年及帛琉獨立紀念30週年活動使用；第三，此行深刻體會帛琉人民的良善，會向世界台商會成員介紹帛琉的投資環境，並鼓勵前往帛琉觀光旅遊；第四，感謝林佳龍協助，力促帛琉台商會完成簽署加入亞總意向書。

林凱民強調，考察團此行相當順利成功，不僅和總統惠恕仁見面，也拜會副總統席嫵杜（Uduch Sengebau Senior）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）等帛琉政要，席嫵杜更在歡迎晚宴上表示訪團是「台帛建交25周年里程碑的最佳見證」。

林凱民說，訪團也參訪帛琉國會、帛琉國家水產中心、傳統「男人會館」等，並舉行投資圓桌論壇及商機媒合會議，討論拓展帛琉商機具潛力領域橫跨航空、觀光、海產養殖、電子支付、潔淨能源及碳權交易等，期待以台商的豐沛能量和活力，響應外交部「榮邦計畫」促成帛琉經濟蓬勃發展，與政府合作鞏固台帛友好情誼。

外交部 帛琉 惠恕仁 林佳龍

延伸閱讀

秘魯主流媒體關注林佳龍呼籲聯合國納入台灣

林佳龍投書美媒 籲支持台灣參與聯合國

林佳龍投書加媒：中國扭曲2758號決議阻台參與國際

林佳龍：歡迎加拿大加入GCTF 共同面對全球挑戰

相關新聞

陳水扁為柯文哲羈押有感而發 陳昭姿：是感慨也是疼惜

民眾黨主席柯文哲遭到法院裁定收押禁見，前總統陳水扁今天寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」等字眼，陳水扁民間醫療小組發...

拚2026劉和然稱拿粉筆開始 與鐵鎚別高下?李四川這樣說

2026新北市長選舉，可能人選之一的新北副市長劉和然昨天到基隆力挺基隆市長謝國樑，被問及2026，劉稱李四川是拿鐵鎚、他...

帛琉遭中國施壓 林佳龍促台商會組團前進帛琉

帛琉總統惠恕仁日前指控中國把觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交，外交部長林佳龍為了給予帛琉最大支持，近期聯繫亞洲台灣商會聯合...

民眾黨恐增杯葛力道？ 吳思瑤：讓司法歸司法、政治歸政治

立法院新會期即將開議，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，中央政府預算案恐面臨在野黨嚴峻杯葛。尤其民眾黨近期深陷弊案風暴，...

美方「疑賴論」頻傳 賴清德政府如何靠反認知作戰消毒

賴清德在大選期間乃至就任總統前，不斷強調將延續「蔡英文路線」，但賴總統520上任迄今，仍不時傳出美方「疑賴論」。據了解，賴總統對此高度重視，而國安高層則認為，所謂的「疑賴論」，是對岸刻意操作的認知作戰；對於台美關係，賴政府有自信，雙方溝通管道暢通、合作交流以及美國對台支持不會改變。...

民進黨想推聯大2758號決議不涉台 就是在搞曲線台獨

民進黨立法院黨團有意推動立法院院會通過「聯合國大會第2758號決議不涉台」決議，這是台灣獨立的陽謀，是以曲線推動法理台獨，是強將台獨運動奉為圭臬的台灣主權地位未定，橫柴入灶，強硬塞進2758號決議，即是認為這個決議只處理中國代表權問題，但是沒有解決台灣代表權問題。更進一步說，這是否定中華民國在台灣的合法地位，台灣共和國的合法地位，於焉誕生。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。