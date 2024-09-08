民眾黨恐增杯葛力道？ 吳思瑤：讓司法歸司法、政治歸政治

立法院新會期即將開議，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，中央政府預算案恐面臨在野黨嚴峻杯葛。尤其民眾黨近期深陷弊案風暴，可能加強在立法院的杯葛力道，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，還是讓司法歸司法，政治歸政治，盼民眾黨不要為了政治操作，阻擋國家預算。

民進黨日前舉行中常會，據席，柯建銘於會中表示，總質詢、總預算、人事同意權將是接下來立法院開議的攻防焦點，預期總預算案將在立院面臨嚴峻杯葛。

他並表示，民眾黨後續動態會和近期狀況連動，要持續關注後續發展，但民眾黨團拋出刪除監察院所有預算，這樣的訴求，恐怕連國民黨團都未必接受。

對於民眾黨深陷政治獻金疑雲，以及黨主席柯文哲陷京華城案弊案遭羈押禁見，可能影響到民眾黨在國會審查預算的態度，吳思瑤說，民眾黨若為此在立法院非理性推案、阻擋預算都是政治操作，欠缺社會正當性，認為社會一定沒有辦法接受，可說是自己走向滅亡。

她呼籲說，還是應該讓司法歸司法，政治歸政治，認為民眾黨不該為了討好，甚至操弄鐵桿支持者「鋼鐵小草」，來達到政治目的，這樣只會失去愈來愈多的社會認同。