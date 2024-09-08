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大雪山賞鳥大賽 國內外30隊24小時記錄136種鳥類

中央社／ 台中8日電

林保署台中分署6日舉辦大雪山賞鳥大賽，吸引國內外30支隊伍參與，歷經24小時馬拉松式賞鳥觀察，共記錄到136種鳥類，最後由在地「大雪山林業生產合作社」團隊，以記錄104種奪冠。

農業部林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿表示，大雪山林道沿線鳥類資源豐富，除可觀賞到台灣大部分留鳥，其中有31種特有種及46種特有亞種鳥類更是超級明星，常吸引國外賞鳥人士跨海來訪。

林保署台中分署連14年舉辦大雪山賞鳥大賽，今年於6日上午10時至7日上午10時登場，吸引國內外團隊30隊、112人參與，歷經24小時馬拉松式賞鳥觀察，共記錄到136種鳥類，最後由在地「大雪山林業生產合作社」團隊拔得頭籌，以記錄104種、336隻抱回冠軍。

台中分署指出，賞鳥大賽是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，首次有日本、馬來西亞、菲律賓等4個國外隊伍報名參加，其中來自日本的「チーム J＆賴」隊伍，在疫情前已有2次大賽經驗，但礙於疫情影響近年未來台參與。

「チーム J＆賴」隊員五百澤日丸說，雖然隊員們在日本已經有幾十年賞鳥經驗，但在辨識台灣鳥種上是新手，他與隊員都很享受比賽過程，而且珍惜這次參賽回憶。

菲律賓參賽隊伍也表示，很開心可和台灣賞鳥隊伍交流，這次希望可以觀摩「大雪山賞鳥大賽」舉辦方式，期待明年也可組隊再來。

台中分署說明，賞鳥大賽經參賽者24小時內密集觀察記錄，並在專業評審檢視下，使得公民科學參與的大雪山「鳥口普查」更加完備，並透過全球線上鳥類資料庫eBird平台，讓全世界都可以看到大雪山公民參與科學成果。

大雪山 賞鳥 馬拉松

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