陳水扁為柯文哲羈押有感而發 陳昭姿：是感慨也是疼惜

民眾黨主席柯文哲遭到法院裁定收押禁見，前總統陳水扁今天寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」等字眼，陳水扁民間醫療小組發言人、民眾黨立委陳昭姿表示，柯文哲跟陳水扁革命情誼濃厚，後者也視醫療小組成員為貴人，「我個人認為是由衷之言有感而發，是感慨也是疼惜。」

柯文哲身陷京華城容積弊案，台北地方法院裁定收押禁見，陳水扁今天在臉書貼出兩人合照，並且寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人。」

陳昭姿指出，從陳水扁近期的臉書與各群組發文，可以得知柯文哲身為醫療小組首任召集人，兩人間的革命情誼深厚無庸置疑，陳水扁與家人也視醫療小組成員為貴人。柯文哲不只擔任醫療小組召集人，也因此步上陳水扁的從政之路，過去擔任台北市長期間，也曾經在任期間也協助陳水扁以前市長身分完成口述歷史。

陳昭姿再指，柯文哲卸任台北市長之後，陳水扁甚至遠自高雄北上，參加醫療小組舉行的餐敘，而陳水扁支持者在扁案發生以後，一路感受政治力介入頗深、司法程序的不正義，包括同一案件的兩次羈押庭均為無保釋回，第三次則是羈押禁見，也與本次柯文哲的境遇類似。

陳昭姿表示，對於醫療小組重要成員柯文哲，陳水扁在此次事件的發言，她個人認為是由衷之言有感而發，既是感慨也是疼惜。