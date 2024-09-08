快訊

偷吃醜聞後首露面！江坤俊「旋風逃竄」極速快閃

第9節、週六還要上課 她讀高中菁英班壓力大到想休學

柯文哲遭羈押音樂劇掀退票潮 劇團認開天窗自嘲：無腦

陳水扁為柯文哲羈押有感而發 陳昭姿：是感慨也是疼惜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲柯文哲涉貪汙，台北地院5日裁定柯文哲羈押禁見，柯文哲遭上銬送往土城看守所。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲柯文哲涉貪汙，台北地院5日裁定柯文哲羈押禁見，柯文哲遭上銬送往土城看守所。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲遭到法院裁定收押禁見，前總統陳水扁今天寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」等字眼，陳水扁民間醫療小組發言人、民眾黨立委陳昭姿表示，柯文哲跟陳水扁革命情誼濃厚，後者也視醫療小組成員為貴人，「我個人認為是由衷之言有感而發，是感慨也是疼惜。」

柯文哲身陷京華城容積弊案，台北地方法院裁定收押禁見，陳水扁今天在臉書貼出兩人合照，並且寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人。」

陳昭姿指出，從陳水扁近期的臉書與各群組發文，可以得知柯文哲身為醫療小組首任召集人，兩人間的革命情誼深厚無庸置疑，陳水扁與家人也視醫療小組成員為貴人。柯文哲不只擔任醫療小組召集人，也因此步上陳水扁的從政之路，過去擔任台北市長期間，也曾經在任期間也協助陳水扁以前市長身分完成口述歷史。

陳昭姿再指，柯文哲卸任台北市長之後，陳水扁甚至遠自高雄北上，參加醫療小組舉行的餐敘，而陳水扁支持者在扁案發生以後，一路感受政治力介入頗深、司法程序的不正義，包括同一案件的兩次羈押庭均為無保釋回，第三次則是羈押禁見，也與本次柯文哲的境遇類似。

陳昭姿表示，對於醫療小組重要成員柯文哲，陳水扁在此次事件的發言，她個人認為是由衷之言有感而發，既是感慨也是疼惜。

柯文哲 陳昭姿 陳水扁

延伸閱讀

台中16遊覽車北上聲援柯文哲 高中生拿書上車不滿媒體「搥柯」

柯文哲遭羈押音樂劇掀退票潮 劇團認開天窗自嘲：無腦

民眾黨號召小草站出來 捍衛柯文哲清白

柯文哲曾說被押會給黨交代？ 周榆修苦笑：沒這個交代

相關新聞

陳水扁為柯文哲羈押有感而發 陳昭姿：是感慨也是疼惜

民眾黨主席柯文哲遭到法院裁定收押禁見，前總統陳水扁今天寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」等字眼，陳水扁民間醫療小組發...

美方「疑賴論」頻傳 賴清德政府如何靠反認知作戰消毒

賴清德在大選期間乃至就任總統前，不斷強調將延續「蔡英文路線」，但賴總統520上任迄今，仍不時傳出美方「疑賴論」。據了解，賴總統對此高度重視，而國安高層則認為，所謂的「疑賴論」，是對岸刻意操作的認知作戰；對於台美關係，賴政府有自信，雙方溝通管道暢通、合作交流以及美國對台支持不會改變。...

民進黨想推聯大2758號決議不涉台 就是在搞曲線台獨

民進黨立法院黨團有意推動立法院院會通過「聯合國大會第2758號決議不涉台」決議，這是台灣獨立的陽謀，是以曲線推動法理台獨，是強將台獨運動奉為圭臬的台灣主權地位未定，橫柴入灶，強硬塞進2758號決議，即是認為這個決議只處理中國代表權問題，但是沒有解決台灣代表權問題。更進一步說，這是否定中華民國在台灣的合法地位，台灣共和國的合法地位，於焉誕生。...

民眾黨號召今晚立院開講 綠委：難道民進黨是多數？

前台北市長、民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨今晚間將舉辦首場公民開講聲援。對此，民進黨立委郭國文表示，國會現在藍白合的...

2050淨零排放 國家公園建築導入再生能源

為逐步落實2050淨零排放目標，內政部今天表示，針對建築部門訂定三階段里程碑，分別為2030年公有新建建築物達成建築能效...

民進黨團拋2758號決議不涉台 黃國昌：先回答何時開議

第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。