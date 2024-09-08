賴總統致敬物理治療師 感謝做選手最堅實後盾

總統賴清德今天透過臉書發文表示，在物理治療師節這一天，他要向所有的物理治療師，致上最崇高的敬意，謝謝他們做選手最堅實的後盾，讓選手在賽場上綻放光芒。

賴總統說，在運動競技場上，選手的每個動作、步伐，無不經過漫長的訓練及準備。而在選手背後，有一群默默奉獻的物理治療師，讓選手能以最佳的狀態迎戰每一場挑戰。

總統表示，目前，國家運動訓練中心的物理治療師，有周詣倫、林虹妤、段忻、陳嵩元、邱世杰、伍佳展、沈敬耀、盧柏伶、趙雪媚及李維恩等10人，以及商請台大物理治療系助理教授柴惠敏支援，並有黃金計畫選手專屬的物理治療師。

賴總統指出，做為國家隊選手的後勤主力，物理治療師負責選手訓練和比賽的各個階段支援。在訓練、賽中、賽後，提供最全面的支持與後援；當選手遭遇傷勢挫折時，更要迅速評估與處理，幫助選手調整狀況，早日重返賽場。

他說，在物理治療師節這一天，要向所有的物理治療師，致上最崇高的敬意，謝謝他們做選手最堅實的後盾，讓選手在賽場上綻放光芒。