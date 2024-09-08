談兩岸局勢 林右昌：總統談話凸顯台灣主權不容侵犯

（中央社記者張欣瑜、實習記者葉芳妤舊金山7日專電）民進黨秘書長林右昌今天出席前副總統陳建仁在舊金山灣區的演講餐會。談到民進黨兩岸政策，他表示，總統賴清德上任後的幾場重要講話，凸顯台灣主權絕不容許侵犯。

前副總統陳建仁今天受北加州台灣同鄉聯合會之邀，在舊金山灣區僑教中心發表演說，正在訪美的民進黨秘書長林右昌特地前來參加，並於開場時致詞。

他致詞前接受媒體簡短提問，被問及民進黨兩岸政策時，他表示，國際局勢近年出現很大變化，從疫情到俄烏戰爭，台灣在世界扮演的角色越來越重要。

他強調，賴總統在前總統蔡英文路線上持續往前邁進，上任後對兩岸關係有幾場重要的談話，包括520就職演說、陸軍官校「黃埔建校100週年校慶活動」談話、823砲戰66週年談話以及民進黨全代會上的致詞。

林右昌說，賴總統這些談話都極為重要，在在凸顯「台灣主權絕不容許侵犯」及「台灣人民對自己未來前途有絕對主導權」，這也是台灣的主流民意。

他致詞時也向與會台僑表示，國家安全是大家最關心的議題，中國要併吞或是奪取台灣的意圖，不會因為哪一個政黨執政而改變，只不過策略與手段不同。

他說，前總統陳水扁時代，中國使用砲彈；前總統馬英九時代，中國使用銀彈；前總統蔡英文時代，中國使用砲彈、銀彈、認知作戰；到了賴總統上任後，中國使出全部手段，還有法律戰。政府面對挑戰，守護台灣的決心格外堅定。

林右昌也談到民進黨的未來，表示2026年民進黨將邁入建黨40週年，在座許多鄉親可能都有參加台灣早期的民主運動，並在這個過程中付出很大的心血，一路看著民進黨茁壯。民進黨在新的一個階段，要更開放、更年輕化，不能僵化。

他說，民進黨必須永保年輕活力，才有辦法因應更充滿挑戰的世界局勢。