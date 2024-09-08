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民眾黨號召今晚立院開講 綠委：難道民進黨是多數？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

前台北市長、民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，民眾黨今晚間將舉辦首場公民開講聲援。對此，民進黨立委郭國文表示，國會現在藍白合的結果獲得席次多數，難道要在立法院訴求「綠色恐怖」？

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利等罪，日前經北檢聲押獲無保請回，案經高院撤銷發回，台北地方法院5日再度召開羈押庭，並裁定柯文哲羈押禁見。民眾黨決議展開馬拉松式全台開講，主軸為對抗綠色新黨國與司法濫權，首場將於今日晚間6時30分於立法院外濟南路登場，除訴求捍衛司法正義，並與支持者、台灣社會對話。

郭國文說，民眾黨選擇的第一站，竟然選在國會外面來進行所謂的馬拉松開講，可是大家都非常清楚，國會藍白合的結果，就是立委席次占大多數，也讓國民黨籍立委韓國瑜擔任立院龍頭，難不成民眾黨要去訴求所謂的綠色恐怖嗎？他說，不然就把立院多數讓給民進黨來當。

此外，他也認為，民眾黨動員「小草」支持者，很顯然把小草當作工具，選前動員小草來支持，讓民眾黨的選票、補助款增加，結果卻濫用，選後又要動員小草聲援柯文哲，為了幫他洗白，小草徹徹底底被工具化。

而民眾黨陷入危機，民進黨展開布局，推出復育「小草計畫」，及「回頭草攻略」等，有意吸引民眾黨支持者。民進黨立委許智傑說，非常肯定民進黨中央爭取小草回頭，也希望讓小草知道，真正顧台灣、維護民主自由法治價值的是民進黨。

他指出，其實小草一詞最早是2014年民進黨提出的民主小草計畫，培育基層的年輕人參與政治，現在加強招募曾投過柯文哲的回頭草，他建議施政朝3方向努力，強化社群、增加社福、減輕負擔，相信能喚回更多年輕人再次支持民進黨。

柯文哲 民眾黨 民進黨

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