海基會明年度預算大增 藍委質疑浪費納稅人錢

陸委會明年度大幅增加對海基會的捐助，引發討論。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨政府阻礙兩岸交流，海基會功能不彰早為人詬病，民進黨意識形態不改，編再多預算都是浪費民脂民膏。

陸委會在民國114年度預算增加對海基會的捐助額約新台幣7500萬元，增幅逾40%，引發議論。海基會表示，概算增加一方面是配合公務人員整體調薪，一方面是因為海基會更積極因應兩岸交流衍生問題的處理，強調將持續推動兩岸關係朝和平穩定的方向前進。

國民黨立委王鴻薇今天受訪表示，兩岸關係持續緊繃，賴政府近年對中國大陸發布旅遊橙色警戒，陸委會官員也勸戒台灣民眾不要赴陸旅遊，在賴政府持續抗中保台的基調下，海基會明年度的預算卻大幅提高，非常矛盾。

王鴻薇指出，海基會明年度預算將從今年的1.8億元提高到2.6億，足足增加7500萬元，但海基會現在只剩下文書功能，沒有兩岸交流溝通功能，預算卻大幅提高，是否代表賴政府只想搞意識形態，但花納稅人錢卻一點也不手軟。

國民黨立委李彥秀指出，自民進黨2016年執政後，兩岸協商完全中斷，交流活動也處於冰封卡關狀態，海基會功能不彰早為人所詬病，但海基會酬庸養肥貓的質疑聲不斷，現在更傳出陸委會明年度預算將大幅增加對海基會的捐助額。

李彥秀表示，細看預算內容，除人事費用大增2000萬元外，文教業務預算翻倍、綜合業務預算增加7成，看似賴政府有意迎接兩岸「春暖花開」的需求，然而民進黨政府改善兩岸關係毫無辦法，處處阻礙兩岸民間交流，更時不時拿「反滲透法」威脅里長、網紅，但高薪安插人事卻毫不手軟。

李彥秀指出，2020年底，修正「大陸委員會訂定財團法人法授權規定事項辦法」，海基會董事長和秘書長領取的是「部長級」月薪20萬元，特殊狀況還不在此限，副秘書長、主任祕書、處長則領取「次長級」薪水。民進黨僵化的意識形態不改，陸委會、海基會編再多預算也都是浪費民脂民膏。

國民黨立委許宇甄指出，政府的預算編列應當是基於實際需求和效能考量，而非個人或派系的利益。海基會在當前的兩岸形勢下，已無實際功能可言，過去的業務幾乎全面停擺，預算增幅卻如此之大，這無疑是在浪費納稅人的錢。