民進黨團拋2758號決議不涉台 黃國昌：先回答何時開議

第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，這不是什麼新議題，還是要看具體內容，不過與其討論開議後要如何，不如先回答什麼時候要開議。

第79屆聯合國大會本月10日將在紐約聯合國總部開議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上周指出，聯合國今年的總辯論主題是「不遺漏任何人」，這是台灣2300萬人的心聲與處境，呼籲立法院朝野共同合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。

黃國昌今天受訪時表示，其實這不是什麼新的議題，美國眾議院有通過法案，澳洲議會也有通過相關決議，民進黨團怎麼會在這個時候，突然拋出不是新議題的議題，還是要看具體決議，內容到底是怎麼寫。

不過，黃國昌也說，與其現在就討論開議後要如何，不如先回答什麼時候要開議，請民進黨不要迴避最關鍵的事情，現在他們全黨上下、立法院黨團幹部都沒有人敢回應，「我們要處理的法案、人事同意權跟預算案，民進黨以前不是很急嗎？怎麼現在好像突然都不急，還是委員度假還沒有回來？請先回答最重要根本的前提問題。」