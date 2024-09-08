民進黨駐美顧問彭光理獲獎 蕭美琴：永遠的台灣阿北

台灣人公共事務會（FAPA）今天頒發傳奇人物獎給民進黨前駐美代表處主任彭光理，表揚他為台灣外交跨世紀的付出。曾是FAPA實習生的副總統蕭美琴形容彭光理是公民外交傳奇，更是台美關係中「永遠的台灣阿北」。

台語輪轉、草根味十足的彭光理（Michael J. Fonte）在台灣戒嚴時期來台下鄉傳教，同時推廣社會公義。他返美後與台灣緣分的延展性更強，1986年民進黨創黨之初，他與美國草根外交團體FAPA在美奔走，接待美麗島事件受刑人家屬。

多年來，彭光理已成為民進黨在華府最重要的代言人，只要有台灣相關活動，他無役不與，不是坐在前排傳達民進黨的立場及台灣情勢，就是低頭筆記或舉手提問，直到今年中退休由蕭舜文接棒為止，他轉任資深顧問。

FAPA在華府舉行倡議大會，晚間將傳奇人物獎（FAPA Legend Award）頒給83歲的彭光理。除了共和黨眾議員金映玉（Young Kim）及民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）等致意外，蕭副總統也透過預錄影片現身。

她感謝彭光理數十年來為台灣民主外交的無價貢獻，形容彭光理不只是FAPA傳奇，也是台灣公民外交的傳奇人物。

蕭美琴說，能與彭光理共事是種榮幸。彭光理將台灣與華府決策圈連結，不懈地為自由民主發聲，已經產生深遠的影響。如今台美關係強大，就是彭光理努力的最佳體現。

「你將永遠是民進黨大家庭中珍貴的一員，也是台美關係中『永遠的台灣阿北』，期待你繼續提供寶貴的觀察與指導，我也希望你來台灣走走，看看許多好朋友，包括我在內」。

對蕭舜文而言，彭光理既是共事超過10年的老戰友也是前輩。彭光理只說事實，不包裝，「有時候誠實到殘酷」，讓他在華府贏得信任，也幫助民進黨度過了從前總統陳水扁時期以來的一道道難關。

彭光理這3個字也代表堅持。蕭舜文指出，每當北京試圖曲解美方的話時，「我們會加以反擊。正是這種堅持，讓我們在美台關係上不斷推進，一點一滴，日復一日，保持敘事戰的優勢」。

今晚的氣氛在彭光理上台接獲獎項那刻達到沸點。他感性說道，自己1970年離開台灣，當時如果有人說，20年內台灣會成為民主國家，「我會說，卡早睏，卡有眠」。感謝台灣人民及FAPA的堅持，台灣已實現民主。

對看著台灣走過幽暗年代的彭光理來說，這可是最棒的感受。

面對台下所有未來可能加入對美遊說的年輕FAPA人，彭光理說，倡議要拿出氣勢，不要客客氣氣，無論美國下屆總統及其內閣是誰，各位必須一次次提醒美方，美國對台灣做出的承諾，以及台灣對美國的承諾。「要走在前頭，跑快一些」。

台灣人公共事務會傳奇人物獎表揚對台美關係有重大貢獻的人物，FAPA執行長蕭喬勻指出，過去的獲獎人包括FAPA開山元老之一陳唐山，前美國眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席夏波（SteveChabot）及為FAPA穿梭國會30多年的昆布勞（CoenBlaauw）。