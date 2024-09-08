海基會預算爆增四成 李彥秀：編再多也只是浪費

海基會明年度預算較今年度預算大幅增加，從去年1億8435萬元暴增至2億5957萬元，增加約7500多萬元，增幅近41%。國民黨立委李彥秀今天表示，自2016年民進黨執政以來，海基會功能不彰，長期處於「冰宮」狀態，若民進黨僵化的意識型態不改，海基會、陸委會編列再多的預算，也只是浪費民脂民膏繼續養「冰宮」，養「蚊子會」。

中央政府114年度總預算案日前送進立法院，歲出增幅為增幅為8.7%，海基會預算增幅卻高達40.8%，被質疑是否有過高問題。

國民黨立委李彥秀指出，細看預算內容，除人事費用因公務人員調薪3%，大增2000萬元外，文教業務預算翻倍、綜合業務預算增加7成，顯示賴清德政府有意迎接兩岸「春暖花開」的需求，然而「理想很豐滿，現實很骨感」，賴清德總統的「台獨立場」及民進黨的「反中思維」，讓海基會長期處於「天寒地凍」的「冰宮」狀態。

李彥秀說，賴清德日前參加宗教活動時表示「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』」。陸委會副主委梁文傑更表示「不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具。」前天更傳出兩岸冰凍後，大陸第一波學術交流團來台訪問，遭陸委會「技術性卡關」而被迫延後。

此外，台灣民族黨前主席楊智淵日前在中國大陸被控犯下「分裂國家罪」遭重判9年，八旗出版社前總編輯富察延賀在陸被捕超過1年。李彥秀說，試問海基會除開記者會公布中共判決書內容以及痛批中共外，到底做了哪些人道協助與關懷？民進黨政府針對改善兩岸關係毫無辦法，處處阻礙兩岸民間交流，更時不時拿「反滲透法」威脅里長、網紅。

李彥秀表示，民進黨嚴格審查一般百姓，另一邊又在高薪安插人事。2020年底，修正「大陸委員會訂定財團法人法授權規定事項辦法」，讓海基會董事長和祕書長領取的是「部長級」月薪20萬元，特殊狀況還不在此限，副祕書長、主任祕書、處長則領取「次長級」薪水，但沒辦法讓兩岸民間恢復交流。李彥秀說，海基會預算金額增加希望迎兩岸春暖花開，但「理想很豐滿，現實很骨感」兩岸能否恢復交流不在於增加多少組織？增加多少預算？民進黨僵化的意識形態不改，陸委會、海基會編列再多的預算，也都是浪費民脂民膏繼續養「冰宮」，養「蚊子會」。