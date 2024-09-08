快訊

火星人布魯諾高雄開唱 狂粉郭書瑤變身「人形螢光棒」網轟：很干擾

補鋅不是只能吃海鮮！一圖看懂常見含鋅食物：2類食物含量多

海基會預算爆增四成 李彥秀：編再多也只是浪費

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
海基會。圖／聯合報系資料照片
海基會。圖／聯合報系資料照片

海基會明年度預算較今年度預算大幅增加，從去年1億8435萬元暴增至2億5957萬元，增加約7500多萬元，增幅近41%。國民黨立委李彥秀今天表示，自2016年民進黨執政以來，海基會功能不彰，長期處於「冰宮」狀態，若民進黨僵化的意識型態不改，海基會、陸委會編列再多的預算，也只是浪費民脂民膏繼續養「冰宮」，養「蚊子會」。

中央政府114年度總預算案日前送進立法院，歲出增幅為增幅為8.7%，海基會預算增幅卻高達40.8%，被質疑是否有過高問題。

國民黨立委李彥秀指出，細看預算內容，除人事費用因公務人員調薪3%，大增2000萬元外，文教業務預算翻倍、綜合業務預算增加7成，顯示賴清德政府有意迎接兩岸「春暖花開」的需求，然而「理想很豐滿，現實很骨感」，賴清德總統的「台獨立場」及民進黨的「反中思維」，讓海基會長期處於「天寒地凍」的「冰宮」狀態。

李彥秀說，賴清德日前參加宗教活動時表示「中國和共產主義是無神論，蓋廟是為了要統治，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，對台灣國家安全影響很大，千萬不要被『拐走』」。陸委會副主委梁文傑更表示「不只媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共對台統戰的工具。」前天更傳出兩岸冰凍後，大陸第一波學術交流團來台訪問，遭陸委會「技術性卡關」而被迫延後。

此外，台灣民族黨前主席楊智淵日前在中國大陸被控犯下「分裂國家罪」遭重判9年，八旗出版社前總編輯富察延賀在陸被捕超過1年。李彥秀說，試問海基會除開記者會公布中共判決書內容以及痛批中共外，到底做了哪些人道協助與關懷？民進黨政府針對改善兩岸關係毫無辦法，處處阻礙兩岸民間交流，更時不時拿「反滲透法」威脅里長、網紅。

李彥秀表示，民進黨嚴格審查一般百姓，另一邊又在高薪安插人事。2020年底，修正「大陸委員會訂定財團法人法授權規定事項辦法」，讓海基會董事長和祕書長領取的是「部長級」月薪20萬元，特殊狀況還不在此限，副祕書長、主任祕書、處長則領取「次長級」薪水，但沒辦法讓兩岸民間恢復交流。李彥秀說，海基會預算金額增加希望迎兩岸春暖花開，但「理想很豐滿，現實很骨感」兩岸能否恢復交流不在於增加多少組織？增加多少預算？民進黨僵化的意識形態不改，陸委會、海基會編列再多的預算，也都是浪費民脂民膏繼續養「冰宮」，養「蚊子會」。

李彥秀 民進黨 海基會

延伸閱讀

憂徵碳費帶綠色通膨 李彥秀：政府應避民眾淪通膨難民

柯案爆料不斷 李彥秀：影射殺傷力最強 挑戰司法公信力

林右昌稱選後沒「疑賴論」 李彥秀：若為真何需天天澄清

最低工資調4.08% 李彥秀批：基層調薪沒份卻怕物價漲

相關新聞

管中閔連發2文怒批「造謠我的人獲提名大法官」 楊渡證實：就是劉靜怡

賴清德總統上任後，於上（8）月30日揭曉首批大法官提名名單，消息一出，台灣大學前校長管中閔表示，眼見當初抹黑他的人被提名，「思之猶有餘恨」。雖然沒有具體點名是誰，但是作家楊渡證實，管中閔說的那個大法官被提名人，「就是劉靜怡」。

綠挑戰2758決議…藍黨團尊重 馬辦示警

賴政府今年推動聯合國案鎖定聯大第二七五八號決議，民進黨立院黨團配合在國會推動通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議文，...

新聞眼／「冰宮」海基會花費年年增 難說服民眾

在兩岸關係緊張，兩岸兩會協商停擺下，海基會明年預算暴增引起外界質疑。海基會雖說明該會必須「更積極因應兩岸交流衍生問題的處...

兩岸關係冰凍 海基會預算卻大增

兩岸關係冰凍，官方交流停滯，海基會具「半官方」性質，也被質疑功能不彰。國民黨立委許宇甄昨天揭露，明年度陸委會對海基會捐助...

2050淨零排放 國家公園建築導入再生能源

為逐步落實2050淨零排放目標，內政部今天表示，針對建築部門訂定三階段里程碑，分別為2030年公有新建建築物達成建築能效...

民進黨團拋2758號決議不涉台 黃國昌：先回答何時開議

第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。