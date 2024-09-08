罷免高虹安團體發起「閃電連署」動員令 9月有3場實體收件
民眾黨主席柯文哲被控台北市長任內圖利京華城改建容積率，5日台北地院裁定收押禁見，至今第4天。而因助理費官司一審被判7年4月的新竹市長高虹安也停職中，發起罷免的「風城安心上路」公民團體，截至8月21日已收集1251份連署書，為衝刺進度，今天也發起「閃電連署動員令」，並公布9月的快閃小蜜蜂時間表，邀請反高市民參與。
「風城安心上路」公布9月份的快閃小蜜蜂連署時間表，目前確定的場次有9月9（周一）17:30頂埔公園（靠近經國路三段）；9月12日（周四）19:30東門市場；9月28日（周六）12:00（中午）新竹火車站廣場。活動時間約1小時，現場會有志工配帶識別證或穿背心，團隊也提醒大家友善對待志工，並尊重在場人員的肖像權和發言權。
「風城安心上路」表示，接下來的動態消息與活動都會公布在社群媒體，邀請市民關心柯文哲涉貪事件外，也能重視新竹家鄉的未來，不要讓城市持續崩壞，更不要新竹市被貪汙市長及整天出國玩樂的代理市長所帶領的團隊治理，呼籲市民勇敢站出來，為改變新竹市及讓竹市重拾城市光榮努力。
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