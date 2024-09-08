罷免高虹安團體發起「閃電連署」動員令 9月有3場實體收件

民眾黨主席柯文哲被控台北市長任內圖利京華城改建容積率，5日台北地院裁定收押禁見，至今第4天。而因助理費官司一審被判7年4月的新竹市長高虹安也停職中，發起罷免的「風城安心上路」公民團體，截至8月21日已收集1251份連署書，為衝刺進度，今天也發起「閃電連署動員令」，並公布9月的快閃小蜜蜂時間表，邀請反高市民參與。

「風城安心上路」公布9月份的快閃小蜜蜂連署時間表，目前確定的場次有9月9（周一）17:30頂埔公園（靠近經國路三段）；9月12日（周四）19:30東門市場；9月28日（周六）12:00（中午）新竹火車站廣場。活動時間約1小時，現場會有志工配帶識別證或穿背心，團隊也提醒大家友善對待志工，並尊重在場人員的肖像權和發言權。