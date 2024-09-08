管中閔連發2文怒批「造謠我的人獲提名大法官」 楊渡證實：就是劉靜怡

賴清德總統上任後，於上（8）月30日揭曉首批大法官提名名單，消息一出，台灣大學前校長管中閔表示，眼見當初抹黑他的人被提名，「思之猶有餘恨」。雖然沒有具體點名是誰，但是作家楊渡證實，管中閔說的那個大法官被提名人，「就是劉靜怡」。

管中閔日前在臉書指出，看到大法官的提名新聞，讓他回憶起2018年當選台大校長後，因遭受連番攻擊而出現「急怒攻心」的情況。管中閔引用自身作品《大學的脊梁》部分內容，「晚上回家後，我看到一則攻擊我的網路新聞，讓我瞬間怒火上升（我如今已不記得新聞內容，但不會忘記新聞引述的是台大一位劉姓教師，他也是過去和之後許多指控的發動者）。我突然覺得身體非常不舒服，站起來時胸口劇痛；我大喊內人名字，她衝進書房時正好扶住我快倒下的身體。」

管中閔表示，該名劉姓教師曾連續好幾個月，寫一大堆造謠和污衊他的貼文，作為其他媒體惡意攻擊的資料。管中閔接著再引用2023年7月與好友楊渡在《聯合副刊》的對談內容，「那些急於向執政黨表態效忠的下流媒體和無品文人，更使出渾身解數，對我進行全面造謠與抹黑。這些攻擊常以『社會公審』的形式出現，日以繼夜，長達一年。這樣鋪天蓋地的霸凌，我至今想起仍不寒而慄。即使後來事實證明那些指控都屬子虛，這群加害者卻從未為他們造成的傷害表示過歉意。」

管中閔直言，如今回憶起這段往事，「這一切，思之猶有餘恨。」隔天，管中閔再發文，強調前一篇貼文重點不在回憶，而是提醒「一位在研究室內不停發臉書文造謠污衊別人的『劉姓教師』被提名為大法官。此人對自己國發所的論文抄襲卻視而不見。」文末不忘自嘲前一篇文章寫得太婉轉，讓網友們誤會，「my bad」。

事後，與管中閔合著《大學的脊梁》一書的作家楊渡，也轉發管中閔的貼文，直言「是的，那個大法官被提名人，就是劉靜怡，台大國發所」，透露劉靜怡就是書中提到的那個劉姓教師。

消息曝光後，不少網友紛紛留言，「用『劉 管中閔』當關鍵字查一下就知道了，不得不說民進黨很會論功行賞」、「這種人怎麼會表達歉意啦⋯⋯會表達的話，今天就不會被提名」、「楊渡老師，您看現在妖孽當道，如何是好？」