美大選將至 林右昌：挺台灣是美國兩黨一致共識

民進黨秘書長林右昌結束美東行程今天抵達舊金山。針對美國大選對台美關係影響，他說，此行與美方官員和智庫專家交流，民主和共和兩黨目前對台方向目標都是「挺台灣」。

林右昌停留舊金山24小時，美西時間7日中午與台僑社團烤肉餐敘。他向在場鄉親表示，民進黨執政走在正確道路，和2000年相比，現在有人才、有團隊，是一個政策有延續性、穩健成熟的執政黨，有能力應對國內外的政治挑戰。

他感謝台僑對賴蕭配的支持，並表示總統賴清德剛上任不久，現在還沒辦法出訪，未來一定會安排過境訪問。總統府有相關規劃的時候，就會跟大家說明。

此次林右昌代表民進黨主席賴清德訪美，日前到紐約、華府、休士頓。在華府期間，他與美國國務院官員和重要智庫專家學者交流。美國即將於11月舉行總統大選，他今天受訪談到美選對台美關係可能的影響，表示不需要特別擔心。

林右昌說，520賴總統上任後，對外展現的是一個非常穩健、可信任的夥伴關係，所以現在沒有疑賴論，只有信賴論。不管是民主黨或共和黨，兩黨現在最大的共識就是「挺台灣」，台灣已經變成是世界上民主、自由價值的一個表徵。

談到與美方官員會晤，林右昌表示，基於彼此互信不說明會晤層級與對象，不過大家都非常肯定民進黨在過去8年的執政，不只在經濟方面有很好表現，股市破24000點，人均國內生產毛額（GDP）超越韓國，各方都有看見台灣的成就。

林右昌強調，台灣累積了更大的能力，能夠為全世界和全人類做出貢獻，這一點必須讓世界上更多民主夥伴知道，台灣與所有民主同盟站在一起。

他今天也與4個台僑社團共同舉起標語，支持台灣加入聯合國相關組織。

林右昌也提到，賴總統上任剛滿100天，未來民進黨身為執政黨有更大的責任跟挑戰，在新的國會會期開始後，要進行相關的總預算審議，還有幾個重要的人事案要進行通過，會用最大誠意，希望團結國內所有政黨，為台灣未來打拚。