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監院北海道考察黑熊 藍委：與業務何干

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪蔡晉宇／台北報導
國民黨立委羅智強揭露，監察院明年度編列預算31.5萬元，派員三人到北海道考察黑熊保育，他質疑這與監察院業務何干。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強揭露，監察院明年度編列預算31.5萬元，派員三人到北海道考察黑熊保育，他質疑這與監察院業務何干。聯合報系資料照

預算會期將至，在野黨緊盯執政黨政府編列預算。國民黨立委羅智強揭露，監察院明年度編列預算卅一點五萬元，派員三人到北海道考察黑熊保育，他質疑這與監察院業務何干；國民黨立委楊瓊瓔也指出，警政署媒體政策及業務宣導經費預算暴增十五倍，但兩個年度的說明卻一樣。

羅智強諷刺，北海道主要棲息的熊種是棕熊，黑熊是四國、九州、本州的主要熊種，監察院要到棕熊棲息地考察黑熊保育，邏輯到底是什麼？

對於立委的質疑，監察院表示，考量近年來調查案件不少與自然保育有關，在旅費暴漲及經費相當有限情況下，僅能選擇就近的日本為考察國家。

此外，楊瓊瓔也指出，警政署的媒體政策及業務宣導經費預算暴增，明年度是二億三四三二萬元，今年度則僅編列一七九六萬元，這個增幅都落在打詐宣導，細看預算執行說明，兩年度說明一樣，都是「辦理一六五反詐專線、全般刑案、暑期青少年預防犯罪及辦理民眾識別詐騙與提升反詐騙意識相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費」。

楊瓊瓔續指，一字未改之下，差一年就多要了超過二億，不是不支持打詐宣導，而是政府部門應負責任，若要鉅款，應提出執行計畫、預期績效，而非空口要錢。

刑事局則說，前年編打詐相關媒體宣傳預算一百五十萬元，去年是兩百五十萬元，後來又動用第二預備金增加四千萬元；今年編列一千多萬元，後來又增加一千六百萬元，主因是面對詐團投放的廣告金額，警方編幾百萬、幾千萬元根本不夠用。

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