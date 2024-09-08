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陸委會祭赴陸橙色警示…教部編登陸旅費 藍批政府雙標

聯合報／ 記者屈彥辰張博瑞／台北報導
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室提供
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室提供

我國六月廿七日起提升赴陸港澳警示為「橙色」，國人避免非必要赴陸港澳。國民黨立委萬美玲指出，教育部明年度預算編列七十五點五萬元作為赴陸旅費，有項計畫為赴北京進行兩岸教育交流。她質疑，必要性、目的、訪問單位都不清楚，她支持兩岸學術教育交流，但政府不能雙標，「只准州官放火，不准百姓點燈」。

教育部表示，主要是國際司編列十萬元前往北京，預定與中國大陸教育部及招生服務等單位，研商陸生來台名額與方式。

教育部明年編列七十五點五萬元作為「大陸地區旅費」。萬美玲質疑，有項計畫為「溝通兩岸教育交流議題」，前往地點是北京，內容僅說明「訪問相關教育單位」。

萬美玲說，政府要民眾避免非必要前往，卻又帶頭花費公帑訪問北京，邏輯上自相矛盾。她表示，未來將先凍結預算，要求在立院報告，說明清楚作何交流。

教育部說，考量重啟陸生來台作業後，大陸指定會商的單位尚未確定，爰以「相關教育單位」概稱，其餘項目皆有詳列目的及訪問單位。

北京 教育部 萬美玲

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