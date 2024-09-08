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新聞眼／「冰宮」海基會花費年年增 難說服民眾

聯合報／ 本報記者廖士鋒
海基會最受外界重視的功能仍是協商與交流，但近年兩岸失去共同「政治基礎」，根本沒有兩會高層互訪，如今簡直像「冰宮」。記者廖士鋒／攝影
海基會最受外界重視的功能仍是協商與交流，但近年兩岸失去共同「政治基礎」，根本沒有兩會高層互訪，如今簡直像「冰宮」。記者廖士鋒／攝影

在兩岸關係緊張，兩岸兩會協商停擺下，海基會明年預算暴增引起外界質疑。海基會雖說明該會必須「更積極因應兩岸交流衍生問題的處理」，但根本問題在於，海基會近年沒有直接與大陸交流與協商，為何不斷需要更高的經費，來處理政府授權的兩岸事務？

海基會明年預算支出三億五四三四萬元，較今年成長五千多萬，增加的預算最大一筆是人事費增加兩千萬，其次是文教業務預算翻倍、綜合業務增七成；而陸委會捐助兩億五千九百多萬元，增幅逾三成，創二○○六年以來最高捐助紀錄，超越兩會頻密協商的馬政府時期。

海基會雖表示，「越缺少制度化管道，解決的成本就越高」，但這說法恐也讓人質疑，難道海基會有制度外的管道，以致這樣的解決成本更高？海基會最主要的「協商」與「交流」業務早已停擺，如今透過函電往來與海協會聯繫、究竟有何高成本，仍待進一步說明。

以文書驗證、諮詢服務為主的「服務」業務，無疑是目前海基會的重心，去年「為民服務案件」達卅六點五萬件，暴增逾五成，但也只是回到疫情前水準，相較於馬政府時期高點，仍有顯著落差。況且，負責文驗的法律處，明年預算也僅增加數十萬元而已。

海基會最受外界重視的功能仍是協商與交流，但近年兩岸失去共同「政治基礎」，根本沒有兩會高層互訪，與馬政府時期海基會董事長動輒每年到大陸十餘次、海基會大樓每年接待數不完的大陸參訪團相比，如今簡直像「冰宮」，海基會明年預計派員赴大陸也僅五十餘人次，處理不具政治性質的例行公事，這種花費也不多。

「協商、交流、服務」主要功能「三去其二」，另一個也未如以往多，海基會卻連年暴增預算，縱使有進駐金門、馬祖小三通協調中心等新政策，但若無重大突破或與海協會重啟往來交流，暴增的預算仍難說服外界。

兩會 海基會 馬祖

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