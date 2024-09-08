兩岸關係冰凍 海基預算卻大增

兩岸關係冰凍，官方交流停滯，海基會具「半官方」性質，也被質疑功能不彰。國民黨立委許宇甄昨天揭露，明年度陸委會對海基會捐助暴增約七千五百萬元，由一億八四三五萬餘元增加到二億五九五七萬元，增幅達四成八，在海基會只剩文書功能的情況下，費用有何實質意義，懷疑是否有其他「特殊用途」？

海基會回應說，兩岸各項往來衍生的問題只有增加，海基會「必須承擔這項責任」，預算增加除公務員調薪外，乃是「更積極因應兩岸交流衍生問題的處理」。

許宇甄說，民進黨執政後，兩岸關係惡化，北京對台政策日益強硬，兩岸官方交流停滯，海基會淪為形同虛設的機構，只剩文書認證功能，國人關心的雙方人員正常往來、經貿合作，透過海基會傳遞的信息給對岸，都被「已讀不回」，遑論推動實質性的交流，明年度預算卻暴增七千多萬，令人納悶。

許宇甄表示，賴清德總統就職演說讓兩岸關係面臨高度不確定風險，陸方迄今未開放對談，政府卻仍決定大幅增加捐助海基會，不得不讓人質疑其背後的動機與考量。

許宇甄說，機關概算明年度預算時，「那時新任海基會董事長正是民進黨的鄭文燦」，賴政府是希望鄭文燦在新職位上「有所作為」？或政府為給鄭「面子」，特意增加預算？

許宇甄表示，政府每項開支應精打細算用在刀口上，而不是浪費在那些已無實際作用的機構。

海基會說，兩岸各項往來，不因海基、海峽兩會公開協商暫停而間斷，各項往來衍生問題也只有增加、沒有減少，這些問題都必須靠海基會面對解決，越缺少制度化管道，解決成本就越高，海基會人力與資源都有限，必須承擔這項責任。

海基會說，海基會更積極因應兩岸交流衍生問題的處理，包含國人赴陸期間遭遇各項緊急問題的協助、兩岸交流活動、協助大陸台商經營的協助、台商子女教育學習、照應在大陸就學台生、關懷在台陸配懷、兩岸整體情勢研析與國內外訪賓及智庫團體聯繫交流。

去年，陸委會提出今年預算案時，捐助海基會預算就大幅成長四千五百餘萬元，當時立委陳玉珍質疑海基會人事預算擴編是要養肥貓、替高官加薪，當時海基會回應員額沒有增加，人事費預算數增列是因考績晉級、勞（健）保費率提高等自然成長，「全國各機關皆然」。後來，立法院三讀通過的法定預算有所刪減，最後陸委會捐助海基會增加三五三七萬。