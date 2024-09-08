建啤都更案／國土署：彙整意見 10日報都委會續審

針對監院糾正建國啤酒廠都市計畫變更案，內政部國土署表示，該案分為「原變更案」及「新變更案」兩部分，原變更案已撤案；另新變更案為「變更台北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」，因涉及校地發展必要性、文資保存與台酒啤酒文化活保存問題，經都市計畫委員會討論，決議彙整各界意見組專案小組，九月十日將報內政部都委員會續審。

北市都發局表示，「新變更案」是經行政院協調後，內政部採「逕為變更」方式辦理，公展後由內政部都委會逕為審議，範圍內均屬泛公有（國產署及台酒公司）地，相關內容市府均表尊重。

台灣歷史資源經理學會秘書長丘如華表示，她參與建啤活化保存運動迄今近卅年，主張可規畫啤酒文化園區，北市府過去曾參與協商，但沒有提出讓雙方可接受的變更方案，前市長柯文哲屢次對媒體說這是中央的事，忽略原案協商主角本該是市府和台灣菸酒公司，根本推卸責任。

丘如華說，無用的會議開上百次都無用，北市府根本沒有積極作為，「監察院說台北市政府不積極，一點都沒說錯。」

丘如華說，二○二三年行政院前副院長鄭文燦、政務委員張景森力主把建國啤酒廠讓給北科大，在行政院強壓下，直接要台酒公司吐出廠區建物土地，包含大多數的古蹟與歷史建築，中央甚至主導都市計畫變更，直接跳過地方審議，史無前例侵害地方自治權限，破壞中央、地方關係。

北科大發聲明表示，校方遵照公有公用原則，會全力配合台酒，以產學合作方式進行生產設備的活化與運用。