聽新聞
test
0:00 / 0:00

建啤都更案／國土署：彙整意見 10日報都委會續審

聯合報／ 記者張曼蘋林佳彣張博瑞／台北報導
北市市定古蹟建國啤酒廠都更停滯，監院糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片
北市市定古蹟建國啤酒廠都更停滯，監院糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片

針對監院糾正建國啤酒廠都市計畫變更案，內政部國土署表示，該案分為「原變更案」及「新變更案」兩部分，原變更案已撤案；另新變更案為「變更台北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」，因涉及校地發展必要性、文資保存與台酒啤酒文化活保存問題，經都市計畫委員會討論，決議彙整各界意見組專案小組，九月十日將報內政部都委員會續審。

北市都發局表示，「新變更案」是經行政院協調後，內政部採「逕為變更」方式辦理，公展後由內政部都委會逕為審議，範圍內均屬泛公有（國產署及台酒公司）地，相關內容市府均表尊重。

台灣歷史資源經理學會秘書長丘如華表示，她參與建啤活化保存運動迄今近卅年，主張可規畫啤酒文化園區，北市府過去曾參與協商，但沒有提出讓雙方可接受的變更方案，前市長柯文哲屢次對媒體說這是中央的事，忽略原案協商主角本該是市府和台灣菸酒公司，根本推卸責任。

丘如華說，無用的會議開上百次都無用，北市府根本沒有積極作為，「監察院說台北市政府不積極，一點都沒說錯。」

丘如華說，二○二三年行政院前副院長鄭文燦、政務委員張景森力主把建國啤酒廠讓給北科大，在行政院強壓下，直接要台酒公司吐出廠區建物土地，包含大多數的古蹟與歷史建築，中央甚至主導都市計畫變更，直接跳過地方審議，史無前例侵害地方自治權限，破壞中央、地方關係。

北科大發聲明表示，校方遵照公有公用原則，會全力配合台酒，以產學合作方式進行生產設備的活化與運用。

內政部 北市府 都市計畫

延伸閱讀

國家公園建物恐也被種光電 羅智強籲內政部要有配套

欲變更為北科大用地…建國啤酒廠都更案遭監院糾正 校方發聲

建國啤酒廠都更停滯遭監察院糾正 北市府都發局回應了

建國啤酒廠都更遭監院糾正 國土署：組專案小組討論

相關新聞

兩岸關係冰凍 海基預算卻大增

兩岸關係冰凍，官方交流停滯，海基會具「半官方」性質，也被質疑功能不彰。國民黨立委許宇甄昨天揭露，明年度陸委會對海基會捐助...

新聞眼／「冰宮」海基會花費年年增 難說服民眾

在兩岸關係緊張，兩岸兩會協商停擺下，海基會明年預算暴增引起外界質疑。海基會雖說明該會必須「更積極因應兩岸交流衍生問題的處...

綠挑戰2758決議…藍黨團尊重 馬辦示警

賴政府今年推動聯合國案鎖定聯大第二七五八號決議，民進黨立院黨團配合在國會推動通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議文，...

建啤都更案／國土署：彙整意見 10日報都委會續審

針對監院糾正建國啤酒廠都市計畫變更案，內政部國土署表示，該案分為「原變更案」及「新變更案」兩部分，原變更案已撤案；另新變...

冷眼集／綠操作議案 又想抹紅在野黨？

立院第二會期即將開議，除聚焦在賴政府上任後首次編列的總預算案外，ＮＣＣ委員、考委、大法官等人事案也是朝野攻防的重點，已是...

聯大2758決議詮釋戰／涉外人士：賴政府意在防守

第七十九屆聯合國大會十日將在紐約聯合國總部開議，外交部表示，聯大第二七五八號決議文遭中國大陸惡意扭曲，今年首要爭取國際社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。