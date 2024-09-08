冷眼集／綠操作議案 又想抹紅在野黨？

立院第二會期即將開議，除聚焦在賴政府上任後首次編列的總預算案外，ＮＣＣ委員、考委、大法官等人事案也是朝野攻防的重點，已是山雨欲來。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤此時拋出，要朝野支持「聯大第二七五八號決議並不涉台」的決議，無疑只會增加朝野間的猜忌，到時候預算審查、人事同意權的行使若卡關，民進黨恐要負最大責任。

民進黨政府上台後，外交處境日益窘迫，當局者把一切甩鍋於中國大陸，然後又不斷升高兩岸緊張局勢，企圖在這過程中賺取政治紅利。相較馬政府時期外交休兵，兩岸穩健交流，我國擴大國際組織的參與，當時哪裡需要「聯大第二七五八號決議並不涉台」的決議？

就算立院通過「第二七五八號決議並不涉台」決議，難道國際社會就會接受，我國立即就可以參與國際組織，並擴大國際社會的參與？外交講求實力原則，就算立院通過此決議又如何，搞不好還會弄巧成拙，反限縮我國國際空間。

吳思瑤指出，二七五八號決議當初錯誤的跟一中原則掛鉤連結，二七五八號決議沒有提及中國擁有對台灣的主權，也沒有提及台灣地位。如果這是民進黨團推動決議的理由，國民黨鐵定不可能接受，也一定反對到底，因為這會掉入「台灣地位未定論」的陷阱，間接否認中華民國擁有台灣的正當性，無疑是要國民黨自砸「神主牌」。

民進黨團提出一個國民黨擺明就不可能接受的決議，究竟是真心想為國家好，替現在的外交困境提出解方，還是包藏政黨利益在內？尤其本會期有預算及人事案審查，需要朝野和諧才能逐步完成，民進黨此刻操作意識形態的議題，是想乘機抹紅國民黨，替明年立委罷免添柴火？還是替施政不利轉移交焦點？無論是否別有用心，只要提案進入議程，朝野勢必將掀起一番激戰。