聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／綠操作議案 又想抹紅在野黨？

聯合報／ 本報記者王千豪
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤拋出，要朝野支持「聯大第二七五八號決議並不涉台」的決議。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤拋出，要朝野支持「聯大第二七五八號決議並不涉台」的決議。記者蔡晉宇／攝影

立院第二會期即將開議，除聚焦在賴政府上任後首次編列的總預算案外，ＮＣＣ委員、考委、大法官等人事案也是朝野攻防的重點，已是山雨欲來。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤此時拋出，要朝野支持「聯大第二七五八號決議並不涉台」的決議，無疑只會增加朝野間的猜忌，到時候預算審查、人事同意權的行使若卡關，民進黨恐要負最大責任。

民進黨政府上台後，外交處境日益窘迫，當局者把一切甩鍋於中國大陸，然後又不斷升高兩岸緊張局勢，企圖在這過程中賺取政治紅利。相較馬政府時期外交休兵，兩岸穩健交流，我國擴大國際組織的參與，當時哪裡需要「聯大第二七五八號決議並不涉台」的決議？

就算立院通過「第二七五八號決議並不涉台」決議，難道國際社會就會接受，我國立即就可以參與國際組織，並擴大國際社會的參與？外交講求實力原則，就算立院通過此決議又如何，搞不好還會弄巧成拙，反限縮我國國際空間。

吳思瑤指出，二七五八號決議當初錯誤的跟一中原則掛鉤連結，二七五八號決議沒有提及中國擁有對台灣的主權，也沒有提及台灣地位。如果這是民進黨團推動決議的理由，國民黨鐵定不可能接受，也一定反對到底，因為這會掉入「台灣地位未定論」的陷阱，間接否認中華民國擁有台灣的正當性，無疑是要國民黨自砸「神主牌」。

民進黨團提出一個國民黨擺明就不可能接受的決議，究竟是真心想為國家好，替現在的外交困境提出解方，還是包藏政黨利益在內？尤其本會期有預算及人事案審查，需要朝野和諧才能逐步完成，民進黨此刻操作意識形態的議題，是想乘機抹紅國民黨，替明年立委罷免添柴火？還是替施政不利轉移交焦點？無論是否別有用心，只要提案進入議程，朝野勢必將掀起一番激戰。

吳思瑤 國民黨 民進黨

延伸閱讀

吳思瑤：民眾黨發起全國開講 操作民粹

羈押庭遇綠色法官？吳思瑤：為救柯文哲鬥臭台灣司法

立院新會期 吳思瑤盼民生優先在野捐棄政治成見

賴清德遭暗指監看柯文哲 吳思瑤：能看監視器的只有習近平

相關新聞

兩岸關係冰凍 海基預算卻大增

兩岸關係冰凍，官方交流停滯，海基會具「半官方」性質，也被質疑功能不彰。國民黨立委許宇甄昨天揭露，明年度陸委會對海基會捐助...

新聞眼／「冰宮」海基會花費年年增 難說服民眾

在兩岸關係緊張，兩岸兩會協商停擺下，海基會明年預算暴增引起外界質疑。海基會雖說明該會必須「更積極因應兩岸交流衍生問題的處...

綠挑戰2758決議…藍黨團尊重 馬辦示警

賴政府今年推動聯合國案鎖定聯大第二七五八號決議，民進黨立院黨團配合在國會推動通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議文，...

建啤都更案／國土署：彙整意見 10日報都委會續審

針對監院糾正建國啤酒廠都市計畫變更案，內政部國土署表示，該案分為「原變更案」及「新變更案」兩部分，原變更案已撤案；另新變...

冷眼集／綠操作議案 又想抹紅在野黨？

立院第二會期即將開議，除聚焦在賴政府上任後首次編列的總預算案外，ＮＣＣ委員、考委、大法官等人事案也是朝野攻防的重點，已是...

聯大2758決議詮釋戰／涉外人士：賴政府意在防守

第七十九屆聯合國大會十日將在紐約聯合國總部開議，外交部表示，聯大第二七五八號決議文遭中國大陸惡意扭曲，今年首要爭取國際社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。