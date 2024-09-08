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建啤廠都更 監院糾正北市府、內政部

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
北市市定古蹟建國啤酒廠都更停滯，監院糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片
北市市定古蹟建國啤酒廠都更停滯，監院糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」二○一七年原計畫變更為文化園區，但後來變更為台北科技大學用地，引發民眾及文資團體強烈不滿。監察委員范巽綠、施錦芳、蕭自佑表示，台北市政府對於原都市計畫變更案未予公告、立場反覆，且對新變更案置身事外，未善盡職責；內政部對都市計畫法未訂定明確標準，致各級政府長期濫用個案變更，嚴重影響都市發展，已通過糾正台北市政府、內政部。

該都更案也在二○一七年、二○一八年經北市府、內政部審議通過，後因北市府與台酒未能簽訂協議書，以致原變更案未能公告實施。行政院為解決北科大校地不足問題，經北市政府同意由台酒撤回原變更案，改辦理「新都市計畫案」。

三位監委指出，首先，台北市政府卻立場前後不一，輕率推翻對於各級都委會審議通過之「原變更案」，未依細部計畫附帶條件規定與台灣菸酒公司簽訂協議書，以致「原變更案」無法公布，影響重大。再者，新變更案遭到公民、團體與當地里民反對，且相較於原變更案，新變更案明顯影響台酒土地使用價值與效益，包含容積率將從百分之四百五十降至百分之三百；可興建樓地板面積減少約一八三五坪；土地資產價值更從三五八億元減少至一二九億元。

監委表示，建國啤酒廠早於二○一九年底即通過古蹟及歷史建築修復及再利用計畫，至今仍未依該計畫踐行相關工作，行政院應督促。

內政部 北市府 都市計畫

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