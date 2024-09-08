聯大2758決議詮釋戰／黃奎博：違憲又務虛不務實

聯合國大會十日開議，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，立院應比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議。學者說，民進黨團要推的決議，根本多此一舉、務虛不務實，而且有違憲法和兩岸人民關係條例。

政治大學外交系教授黃奎博表示，二七五八號決議攸關在台北的中華民國，還是在北京的中華人民共和國，誰才能在聯合國體系裡面代表「中國」，雖然最後是中共當局勝利，但並不表示中華民國在聯合國體系之外也失去了法理主權，例如對外雙邊關係中，只要雙方政府合意就可不受二七五八號決議限制。

黃奎博指出，中共當局把二七五八號決議用於所有與我國國際參與有關的領域，固然是超過了該決議的範圍，但民進黨團搞錯重點，應該要朝野一致決議的是，不承認也不接受二七五八號決議，以維護中華民國國格，並突顯台澎金馬二三○○萬人被剝奪參與聯合國體系的全球治理缺憾。

黃奎博認為，民進黨團要推的二七五八號決議並不涉台、伸張台灣以國家參與國際組織的權利的決議，根本是多此一舉、務虛不務實。

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中也說，二七五八號決議有當年時代背景，在反擊北京擴張詮釋二七五八號決議的戰場上，民進黨身為執政黨，更應該從正視與捍衛中華民國憲政體制的立場出發，但在民進黨團希望推動的決議中，看似中華民國的概念消失了。

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎認為，二七五八號決議是在中國主權未分裂，但治權未統一的兩岸現狀況下，變更中國代表權，將其連結到台灣地位未定，無異否定中華民國的存在。