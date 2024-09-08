聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯大2758決議詮釋戰／黃奎博：違憲又務虛不務實

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
民進黨立法院黨團主張立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨團要推的決議，根本是多此一舉、務虛不務實，而且有違憲法和兩岸人民關係條例。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團主張立法院應朝野合作，比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨團要推的決議，根本是多此一舉、務虛不務實，而且有違憲法和兩岸人民關係條例。圖／聯合報系資料照片

聯合國大會十日開議，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，立院應比照澳洲國會跨黨派通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議。學者說，民進黨團要推的決議，根本多此一舉、務虛不務實，而且有違憲法和兩岸人民關係條例。

政治大學外交系教授黃奎博表示，二七五八號決議攸關在台北的中華民國，還是在北京的中華人民共和國，誰才能在聯合國體系裡面代表「中國」，雖然最後是中共當局勝利，但並不表示中華民國在聯合國體系之外也失去了法理主權，例如對外雙邊關係中，只要雙方政府合意就可不受二七五八號決議限制。

黃奎博指出，中共當局把二七五八號決議用於所有與我國國際參與有關的領域，固然是超過了該決議的範圍，但民進黨團搞錯重點，應該要朝野一致決議的是，不承認也不接受二七五八號決議，以維護中華民國國格，並突顯台澎金馬二三○○萬人被剝奪參與聯合國體系的全球治理缺憾。

黃奎博認為，民進黨團要推的二七五八號決議並不涉台、伸張台灣以國家參與國際組織的權利的決議，根本是多此一舉、務虛不務實。

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中也說，二七五八號決議有當年時代背景，在反擊北京擴張詮釋二七五八號決議的戰場上，民進黨身為執政黨，更應該從正視與捍衛中華民國憲政體制的立場出發，但在民進黨團希望推動的決議中，看似中華民國的概念消失了。

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎認為，二七五八號決議是在中國主權未分裂，但治權未統一的兩岸現狀況下，變更中國代表權，將其連結到台灣地位未定，無異否定中華民國的存在。

民進黨 聯合國 黃奎博

延伸閱讀

綠推2758號決議不涉台 學者：有違憲法和兩岸條例

綠推2758決議不涉台藍稱尊重 馬辦警示：不宜隨之起舞

民進黨團推聯大決議不涉台 楊瓊瓔：能改善台灣處境？

林依晨一句「成都人」遭政大恩師砲轟 教授嘆倒楣：撈政治利益老師最可恥

相關新聞

兩岸關係冰凍 海基預算卻大增

兩岸關係冰凍，官方交流停滯，海基會具「半官方」性質，也被質疑功能不彰。國民黨立委許宇甄昨天揭露，明年度陸委會對海基會捐助...

新聞眼／「冰宮」海基會花費年年增 難說服民眾

在兩岸關係緊張，兩岸兩會協商停擺下，海基會明年預算暴增引起外界質疑。海基會雖說明該會必須「更積極因應兩岸交流衍生問題的處...

綠挑戰2758決議…藍黨團尊重 馬辦示警

賴政府今年推動聯合國案鎖定聯大第二七五八號決議，民進黨立院黨團配合在國會推動通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議文，...

建啤都更案／國土署：彙整意見 10日報都委會續審

針對監院糾正建國啤酒廠都市計畫變更案，內政部國土署表示，該案分為「原變更案」及「新變更案」兩部分，原變更案已撤案；另新變...

冷眼集／綠操作議案 又想抹紅在野黨？

立院第二會期即將開議，除聚焦在賴政府上任後首次編列的總預算案外，ＮＣＣ委員、考委、大法官等人事案也是朝野攻防的重點，已是...

聯大2758決議詮釋戰／涉外人士：賴政府意在防守

第七十九屆聯合國大會十日將在紐約聯合國總部開議，外交部表示，聯大第二七五八號決議文遭中國大陸惡意扭曲，今年首要爭取國際社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。