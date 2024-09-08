聯大2758決議詮釋戰／涉外人士：賴政府意在防守

第七十九屆聯合國大會十日將在紐約聯合國總部開議，外交部表示，聯大第二七五八號決議文遭中國大陸惡意扭曲，今年首要爭取國際社會正確理解二七五八號決議內容。民進黨立院黨團也將分進合擊，在國會推動「二七五八號決議文未涉台」決議文。

今年初月諾魯及中國大陸建交聲明中引用聯大第二七五八號決議當作與台灣斷交理由，當時美國在台協會主席羅森柏格表示，聯大第二七五八號決議未處理台灣地位問題，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義參與聯合國體系。當時引發國內外議論，民進黨政府自此展開一系列動作。

涉外人士表示，綠營入聯新戰場，走法理戰，現以美國為首的民主陣營國家多已表態，二七五八號決議未涉及台灣主權歸屬，賴政府未來在外交策略上，將搭配聯合國今年的主題，由外交單位及國會組成雙引擎，向國際社會訴求，強化並正確解讀二七五八號決議。

該人士說，賴政府此動作旨在「防守」，避免陸方藉由扭曲二七五八號決議，成為法理統一藉口，僅止於此，會以維繫台海現狀為最高指導原則。

外交部指出，第二七五八號決議並未提到台灣，中國無權主張代表台灣，這種惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅。二七五八號決議並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣參與。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，二七五八號決議被錯誤地和一中原則掛勾連結，該決議並無提及中國擁有對台灣的主權，亦未提及台灣地位，更不會限縮台灣以一個國家參與國際組織的權利，沒有人應該被遺落、被丟下。民進黨立院黨團人士表示，相關決議文已在草擬中，預計九月下旬國會新會期開議後，就會提出，盼朝野一同支持。