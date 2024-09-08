綠挑戰2758決議…藍黨團尊重 馬辦示警

賴政府今年推動聯合國案鎖定聯大第二七五八號決議，民進黨立院黨團配合在國會推動通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議文，國民黨立院黨團第一時間表達尊重、不反對的說法引發藍營高度關注。馬英九基金會執行長蕭旭岑提醒，美國最近不斷質疑二七五八號決議，要求賴清德政府配合，是在暗中推動「一中一台」，刺激中共反應，國民黨不宜隨之起舞。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，賴政府應該回歸中華民國主體討論聯大二七五八號決議，才是符合中華民國憲政體制，以及國家利益。畢竟賴清德現在已經中華民國總統，不應該只以務實的台獨工作者角度，思考台灣的國際社會參與。

李彥秀強調，國民黨始終支持以中華民國為名義參與國際組織，提高台灣在國際社會能見度的信念從未改變；是否支持民進黨提案，更要檢視民進黨提案內容，再做決定。

蕭旭岑指出，如果美國真的是為台灣，為何不是在聯合國正式提案推翻二七五八號決議？甚至和中華民國恢復邦交？可見美國是在玩兩面手法，藉由賴清德政府的配合，來挑動台海情勢。

蕭旭岑表示，台灣要參與國際組織的根本之道，是回到前總統馬英九時期的政策，那就是推動兩岸和解與外交休兵，當時馬政府成功地實質參與聯合國專門機構的相關活動，包括世界衛生大會（ＷＨＡ）與國際民航組織（ＩＣＡＯ）等，這才是真正符合台灣利益的作法。

蕭旭岑強調，中華民國的立場很清楚，台灣是中國（中華民國）的一部分，兩岸互不承認主權，互不否認治權。國民黨沒有必要跟著民進黨起舞，被民進黨及美國利用來攪動台海，刺激對岸，陷入兵凶戰危的困境，那根本不符合台灣人的利益。

國民黨立委徐巧芯說，我們的國家就是中華民國，反對一切藉故偷渡台獨的作為，否則對台灣的處境只會提高風險，且不符合中華民國憲法。若民進黨要做此決議，建議先修憲，把中華民國修成台灣共和國，才有正當性。

國民黨立委牛煦庭認為，二七五八號決議是聯合國的決議，戰場還是在聯合國；但即便今年主題「不要遺落任何人」陳義甚高，但國際關係畢竟還是實力原則，特別是在地緣政治衝突高漲的大環境下，挺台論調在大國角力的戰場中，能不能排上討論都是問題，更不用說有實質改變。

藍委楊瓊瓔表示，必須要思考是不是真的能帶給台灣人民利益，真的能有效促進國際參與；執政黨的政策到底有沒有為國人利益最大化著想，還是只是個別政黨利益考量？