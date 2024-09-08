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劉和然率藍營挺謝國樑 批罷免是政黨操弄

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
新北市副市長劉和然（右二）昨到基隆力挺基隆市長謝國樑（左二）。記者游明煌／攝影
新北市副市長劉和然（右二）昨到基隆力挺基隆市長謝國樑（左二）。記者游明煌／攝影

新北市副市長劉和然、立委廖先翔、國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰等，昨到基隆潮境公園參訪AR恐龍園區，力挺基隆市長謝國樑罷免。劉和然表示，法院已4度證明基隆市府所為均是依法行政，罷免背後是政黨操弄、不公不義。罷樑團體回應，強盜案市長列偵字案被告才是關鍵。

劉和然說，罷免背後有政黨在操弄，要讓謝國樑市政受阻礙，新北市從市長侯友宜到副市長、國民黨立委、議員，藍營大團結挺謝國樑，謝的努力一定會被看見。

立委廖先翔指出，大日開發行賄案遭檢方起訴前市府官商11人，前市府團隊被證實貪贓枉法，如今卻要來罷免守護市民財產的清廉團隊，邏輯不通。

謝國樑說，他有信心率先帶頭擋下今年到明年的大罷免潮，國民黨團結力抗「惡罷」，未來基隆尤其要和新北團隊在觀光有更多合作。

謝國樑前天指罷免通過，尚未執行的3萬5千輛電動機車恐化為烏有，因為民進黨要杯葛預算。罷樑行動發言人林茵茵質疑是公開買票或是威脅市民，而劉和然提到北北基桃要串連，基隆市狂發電動機車能怎麼串連，難道A地申請B地領？

侯友宜 劉和然 廖先翔 潮境公園 罷免 謝國樑 陳偉杰 電動機車

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國民黨盤點謝國樑8大政績 籲罷免案投下不同意票

謝國樑稱若被罷免3.5萬輛電動車恐化為烏有 罷樑團體批：公開買票

影／率新北立委議員挺謝國樑 劉和然：罷免不公義政黨操弄

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