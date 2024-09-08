劉和然率藍營挺謝國樑 批罷免是政黨操弄

新北市副市長劉和然、立委廖先翔、國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰等，昨到基隆潮境公園參訪AR恐龍園區，力挺基隆市長謝國樑反罷免。劉和然表示，法院已4度證明基隆市府所為均是依法行政，罷免背後是政黨操弄、不公不義。罷樑團體回應，強盜案市長列偵字案被告才是關鍵。

劉和然說，罷免背後有政黨在操弄，要讓謝國樑市政受阻礙，新北市從市長侯友宜到副市長、國民黨立委、議員，藍營大團結挺謝國樑，謝的努力一定會被看見。

立委廖先翔指出，大日開發行賄案遭檢方起訴前市府官商11人，前市府團隊被證實貪贓枉法，如今卻要來罷免守護市民財產的清廉團隊，邏輯不通。

謝國樑說，他有信心率先帶頭擋下今年到明年的大罷免潮，國民黨團結力抗「惡罷」，未來基隆尤其要和新北團隊在觀光有更多合作。

謝國樑前天指罷免通過，尚未執行的3萬5千輛電動機車恐化為烏有，因為民進黨要杯葛預算。罷樑行動發言人林茵茵質疑是公開買票或是威脅市民，而劉和然提到北北基桃要串連，基隆市狂發電動機車能怎麼串連，難道A地申請B地領？