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雲林跨黨派主張農業權入法 張嘉郡促農業部具體回應

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對農業部今天發布新聞稿指控國民黨立委張嘉郡傳遞錯誤資訊，張嘉郡表示，雲林縣政府很負責任地在7、8月間開了20場說明會，農業部放棄第一線面對疑慮並提出說明的機會，根本忘記照顧農民是農業部的職責。圖／聯合報系資料照片
針對農業部今天發布新聞稿指控國民黨立委張嘉郡傳遞錯誤資訊，張嘉郡表示，雲林縣政府很負責任地在7、8月間開了20場說明會，農業部放棄第一線面對疑慮並提出說明的機會，根本忘記照顧農民是農業部的職責。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委張嘉郡在臉書提出雲林縣國土計畫說明懶人包，農業部今天發布新聞稿指控張嘉郡傳遞錯誤資訊。張嘉郡表示，歡迎農業部一起來基層照顧農民、面對農民，務實解決農民的需求與疑慮，而不是坐在台北辦公室吹冷氣說風涼話，不只要「以農為本」，還要兼顧「照顧農民」，這才是農業部的職責所在。

張嘉郡表示，雲林縣政府很負責任地在7、8月間開了20場說明會，農業部放棄第一線面對疑慮並提出說明的機會，根本忘記照顧農民是農業部的職責，而不是忽視農民的疑慮，空口說白話來回應農民疑慮。

張嘉郡舉例說，農業部新聞稿提到，目前正建構農業堆疊式給付措施，應該盡快向外界具體說明「堆疊式給付措施」的內容為何，讓地方政府可以有具體依據提出國土功能分區圖，也可以更有責任地落實照顧農民的生計。

張嘉郡表示，她和雲林縣政府都沒有反對「國土計畫法」上路，而是希望以時間換取空間，呼籲中央把地方政府與農民的疑慮釐清後再上路。

張嘉郡表示，她和雲林縣政府提出農業權的概念，是希望國家的「權利與義務」不能有兩套標準，要農民肩負責任，就要給相對應的權利，這點是民進黨籍的古坑鄉長林慧如也主張的訴求，可見這絕對不是藍綠惡鬥。

張嘉郡呼籲，針對她和雲林縣長張麗善、林慧如等不分藍綠主張農業權入法的訴求，希望農業部能夠具體回應，而不是四兩撥千斤，一再迴避問題。

國土計畫法 張嘉郡 農業部 農民

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國土計畫法爭議！張嘉郡製作懶人包 農業部：傳遞錯誤資訊

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