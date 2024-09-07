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國家公園建物恐也被種光電 羅智強籲內政部要有配套

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

近年毀林種電爭議四起，現行規定僅位於重要濕地的光電系統須進入環評國家公園所轄建物恐也增設屋頂光電。國民黨立委羅智強今日表示，內政部應有嚴謹配套措施。

羅智強說，追求淨零碳排與環境保護是國際潮流與全民共識，但鑒於台灣目前有10座國家公園，從郊山、高山、海洋、河海口到金門戰地，型態差異極大，內政部一律讓國家公園所轄建物加入屋頂光電行列，背後的配套措施可能要更加嚴謹。

羅智強表示，比如以太陽能板壽命20至25年來說，高山可能就有更高的回收成本與風險。過去即使是一般區域，都出現廢棄太陽能板不當掩埋。因此在部分國家公園有更高回收成本的情況之下，是否會讓不肖廠商願冒風險違法傾倒掩埋，內政部應當預先進行防範。

羅智強強調，針對新建物設置太陽光電標準，鑒於有環團認為現行設置標準過於寬鬆，應當加嚴，內政部也應當找出符合增設屋頂光電與新建物散熱、綠化、避難等需求的衡平點，不應透過增設國家公園的屋頂光電來迴避實質問題。

內政部 國家公園 太陽光電 環評 種電 羅智強

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