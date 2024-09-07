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國家公園建物恐也被種光電 羅智強籲內政部要有配套
近年毀林種電爭議四起，現行規定僅位於重要濕地的光電系統須進入環評，國家公園所轄建物恐也增設屋頂光電。國民黨立委羅智強今日表示，內政部應有嚴謹配套措施。
羅智強說，追求淨零碳排與環境保護是國際潮流與全民共識，但鑒於台灣目前有10座國家公園，從郊山、高山、海洋、河海口到金門戰地，型態差異極大，內政部一律讓國家公園所轄建物加入屋頂光電行列，背後的配套措施可能要更加嚴謹。
羅智強表示，比如以太陽能板壽命20至25年來說，高山可能就有更高的回收成本與風險。過去即使是一般區域，都出現廢棄太陽能板不當掩埋。因此在部分國家公園有更高回收成本的情況之下，是否會讓不肖廠商願冒風險違法傾倒掩埋，內政部應當預先進行防範。
羅智強強調，針對新建物設置太陽光電標準，鑒於有環團認為現行設置標準過於寬鬆，應當加嚴，內政部也應當找出符合增設屋頂光電與新建物散熱、綠化、避難等需求的衡平點，不應透過增設國家公園的屋頂光電來迴避實質問題。
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