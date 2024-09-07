「我是成都人」惹議 藍委聲援林依晨：以我的認同為榮

藝人林依晨一句「我是成都人」，引起台灣輿論眾議。國民黨立委羅智強今日聲援林依晨，表示「我是台灣人，我是在花蓮出生的花蓮人，我是在基隆長大的基隆人，我是在台北成家立業的台北人，我是祖先來自浙江大陳島的大陳人，我是中華民國國民。我是羅智強，這就是我的認同！我以我的認同為榮。」

林依晨說「我是成都人，我爺爺是成都人」，被曾教過她的政大講師朱立熙痛罵「虛情假意、不可原諒」，並引發綠營出征。

羅智強提到，事隔多日林依晨回應，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」這不是她第一次因「認同」問題遭到攻擊。

羅智強說，2015年林依晨在首爾電視劇大賞發表得獎感言時，因介紹自己是「台灣藝人」，而被大陸網友謾罵。當時林依晨回應，「大時代的事件造成現在身在不同土地，也造成很多傷害，但現在不是再累積傷害的時候」，希望外界不要過度解讀。

羅智強認為，林依晨生在台灣，稱自己是台灣藝人；祖父於成都成長，林依晨依血緣之親，稱自己是成都人。她惦記自己的家鄉，也不忘祖輩來自何處，土親人也親。因為有生命中的這一切，才有今日的林依晨。她所言何錯之有，他人又有何資格批評？