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學者談文化統戰：30年前已開始 影視作品影響更大

中央社／ 台北7日電

國安局向立法院提交的書面資料，指中共文化統戰包含舉辦座談會研討抗日歷史，意圖建構兩岸共同史觀。歷史學者李福鐘指出，此一現象自1990年代就已發生，至今已30多年，但中國影視作品對台灣社會的文化統戰影響更大。

政治大學台灣史研究所教授李福鐘告訴中央社記者，台灣歷史學界仍以研究中國史為大宗，無論是清代、更早之前的帝制時代或是民國史，由於歷史事件發生的原生地就在中國，因此中國史占有絕對優勢。

研究領域為中共共產黨史的李福鐘表示，所謂「統戰」就是「拉攏」，可先將過去敵對的意識形態擺到一邊，中共甚至可姿態放低，以達到統戰目的。而不只歷史學界，台灣學術圈各領域過去30年來，也經常與中國共同舉辦研討會。

李福鐘指出，台灣歷史學界對於抗戰史議題，常受到中國「國共共同抗日」史觀影響，只要中國不謾罵蔣介石，就會有學者願意與中國官方的抗日史觀一搭一唱，不過，這些學者在台灣學界屬於少數。

對於抗日歷史的詮釋，李福鐘說明，黨國體系在兩蔣統治時代為了維持正統性，將抗日歷史放在「天大地大」的地位去宣傳，並放入教育體制中進行教學，但台灣官方自前總統李登輝執政以降，扣除前總統馬英九執政的8年，加上台日關係生溫，已很少再談抗日歷史。

針對「建構兩岸共同史觀」對台灣社會的影響，李福鐘認為，此僅對學術圈有影響，反倒是中國影視作品對於台灣社會的文化統戰影響更大。

李福鐘解釋，當出生於中國的外省第一代已逐漸凋零，即便是外省第二代也是出生在台灣，台灣社會對於二次大戰與本地歷史的認識，也應逐漸由抗日戰爭轉為關注太平洋戰爭時期「在台灣的台灣人，所經歷的過去為主」，畢竟這曾是多數台灣人的共同記憶。

至於陸、海、空軍三軍官校該如何教導國軍抗日歷史，李福鐘坦言，國軍不可能完全不教導國軍抗日歷史，現實上也不可能拋棄東征、北伐、抗日等一路相承的歷史觀，但對於戰爭史的教學比例是可以進行調整，例如1945年以後的戡亂、台海戰役戰史，講授比例可以增加。

中共 台海 國安局 國軍 抗日戰爭

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