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林右昌訪美抵休士頓 盼持續深化雙邊合作

中央社／ 台北7日電

民進黨秘書長林右昌美國行第3站抵達德州休士頓，林右昌表示，無論是台美關係抑或台灣與德州關係，都到達前所未有新高峰，民進黨將持續深化與台僑的合作，盼望能夠共同讓台美關係及台灣的國際能見度更上一層樓。

民進黨下午發布新聞稿表示，林右昌代表黨主席賴清德訪美行，繼紐約及華盛頓後，於美國時間9月5日抵達德州休士頓參訪2天。訪團除前往德州心臟中心、MD Anderson癌症中心、醫學中心（Texas Medical Center）新創部門及Greentown新創育成中心參訪，並與美南黨部主委、執評委及超過250位台灣鄉親座談交流，代表賴清德感謝鄉親的支持。

林右昌指出，德州與台灣的關係日益密切，台灣已成為德州第9大進出口貿易夥伴，此次造訪德州，不僅代表賴清德宣示台灣與德州間堅定的友誼，也是針對雙方未來在不同產業深化合作做更進一步的交流。

林右昌首站拜訪德州心臟中心，由中心的陳珠璜博士接待簡介，該中心目前已領先全世界用鈦合金創造人工心臟並成功植入人體。林右昌還遇到台北醫學大學生醫系5位參與教育部學海計畫的學生，他期盼未來能繼續媒合更多台灣的醫學院參與合作計畫，陳珠璜表示樂意促成。

在德州醫學中心（Texas Medical Center）新創部門及MD Anderson癌症中心，林右昌一行分別由醫師David楊及資深管理師博士黃鈺婷接待，並參訪非營利組織Greentown新創育成中心。

民進黨表示，林右昌一行6日晚間，在美南黨部主委吳本立、評召宋明麗及超過250位台灣鄉親的熱烈歡迎下進行座談分享。

林右昌說明，無論是台美關係抑或台灣與德州的關係，都到達前所未有的新高峰，尤其德州的參、眾議會去年通過支持台灣加入世界衛生大會等國際組織的友台決議案，除了因為政府的路線得到國際的認同，也要感謝在幕後默默努力奔走的台灣鄉親。

林右昌提到，民進黨先前已在台灣展開一連串環台宣講活動，加深與支持者的連結，現將黨務工作擴展至美國，盼民進黨與在美的台美人都能成為彼此最堅實後盾，林右昌強調，民進黨將持續深化與台僑的合作，盼望能夠共同讓台美關係及台灣的國際能見度更上一層樓。

民進黨表示，林右昌一行結束德州休士頓行程後，將於美國時間7日抵達舊金山參與台僑社團活動，並於7日晚間出席前副總統陳建仁演講餐會。

台美關係 德州 林右昌 賴清德

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