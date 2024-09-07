建國啤酒廠都更遭監院糾正 國土署：組專案小組討論

台北市定古蹟「建國啤酒廠」從原計畫變更文化園區，後來卻成台北科技大學用地，3名監察委員今糾正北市府及內政部，指出內政部未訂明確標準，致各級政府長期濫用「個案變更」。國土管理署回應，會依監察院糾正函意見檢討，邀地方政府研商及精進相關規範，並組專案小組討論。

國土署表示，目前已要求應由目的事業主管機關檢具變更理由、具體事業及財務計畫、辦理時程與急迫性、無法納入該地區通盤檢討辦理的具體說明等項，會同都市計畫主管機關共同認定。

國土署指出，若有以下3點情形，包括已列入地方政府施政方針、施政計畫的重大設施建設計畫，但尚無具體建設計畫內容者；已有具體建設計畫內容，但無辦理的急迫性者；其他無法提出辦理急迫性之個案情形，則不宜認定辦理個案變更。

國土署說明，建國啤酒廠都市計畫案分為「原變更案」及「新變更案」兩部分，原變更案已撤案；另新變更案為「變更台北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」，因涉及校地發展必要性、文資保存與台酒啤酒文化活保存問題等，經都市計畫委員會討論後，決議彙整各界意見組專案小組討論，10日將提請內政部都委員會續審。