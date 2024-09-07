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「突發」行程讓日方對賴總統「心有餘悸」？總統府發聲了

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
網路媒體今天以「對日步步驚心」為題報導，稱日方對賴清德總統「心有餘悸」，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導與事實狀況並不相符。圖／聯合報系資料照片
網路媒體今天以「對日步步驚心」為題報導，稱日方對賴清德總統「心有餘悸」，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導與事實狀況並不相符。圖／聯合報系資料照片

有網路媒體今天以「對日步步驚心」為題報導，稱日方對賴清德總統「心有餘悸」，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導與事實狀況並不相符，內容所稱「突發」行程更是憑空臆測。

網路媒體報導稱，賴清德當選總統前，包括代表台灣赴日向遇刺身亡的前首相安倍晉三弔喪行程，及之後在總統大選時，發言不慎碰觸日本敏感神經等，均曾發生過激狀況；相較日本傳統選舉政治人物，外務省文官系統私底下對賴清德並非完全放心，仍心有餘悸。

網媒報導指出，賴清德最讓日本外務系統在意的，便是前年安倍晉三遇刺後，賴到日本的弔喪行程。賴到日本後，出席2個追悼祭拜活動後，臨時又提出要出席中國駐日大使也會同場出席第3個追悼活動，讓日方非常頭大，此舉也驚動台日雙方高層。

郭雅慧表示，賴清德總統是以至親摯友身分獲邀專車直入會場，只要參考當時國內外媒體報導，即可了解相關行程均經過台日雙方審慎安排，並不存在突發等狀況。

郭雅慧指出，日本首相岸田文雄日前於社群回覆賴總統表示，「對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等基本價值的極為重要的夥伴，也是重要友人。相信日台間的Kizuna-心靈連結，今後也會繼續深化」，且賴總統上任至今，不分政黨的日本友人與訪團頻繁會面，台日友好不言可喻。該報導以不實敘述為標題，恐誤導國人對台日關係的正確認識，建議媒體報導前應妥為查證。

台日關係 安倍晉三 岸田文雄 日本 賴清德

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