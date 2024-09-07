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國安局示警中共文化統戰 潛移默化扭轉台青天然獨

中央社／ 台北7日電

針對中共對台灣文化入侵等滲透樣態，國安局近期指出，具體樣態包含舉辦座談研討抗日歷史、擴大兩岸藝術與影劇領域合作，降低政治敏感性，藉以潛移默化吸引台灣青年赴陸從事電商及文創產業，意圖扭轉「天然獨」立場。

民進黨立委林楚茵日前在外交及國防委員會質詢，要求國安局整理中共對台灣進行文化入侵樣態，並送交委員會參考，國安局近期將書面統整資料送交立法院。

國安局指出，中共慣常藉由文化等軟性議題做包裝，透過推辦兩岸交流來降低政治敏感性，藉以潛移默化提高台灣民眾對中華民族與中華文化的認同，進而營造有利的「反獨、促融、促統」條件。

國安局表示，中共對台文化統戰手法多元，對象包括台灣宗親團體、宗教宮廟、藝文人士、媒體業者、青年學子、原住民、退役將領，以及陸配組織等，透過舉辦參訪旅遊、展覽演出、學術研討等交流活動，強調並形塑兩岸血脈及文化同源。

至於具體樣態，國安局分析，包括邀請民眾赴中國大陸的祖廟參香，強調兩岸信仰同源；舉辦座談會研討抗日歷史，建構兩岸共同史觀；擴大兩岸藝術及影劇領域合作，推廣宣傳中華文化軟實力；吸引台青赴陸從事電商及文創產業，盼扭轉「天然獨」立場。

針對中共的文化統戰，林楚茵告訴中央社記者，國安局書面資料所提到統戰對象包含宗親團體、藝文人士等，可說是包山包海，許多民眾平時也會主動連繫她，提供各種中共對台文化入侵、文化統戰的具體實例，顯見民眾們心裡對「統戰行為」都有相關意識。

對於中共各種文化統戰手段，林楚茵認為，最重要的是「要先揭露」，避免在接觸過程中遭到溫水煮青蛙而不自覺，這就像詐騙集團要進行詐騙時，會講盡各種甜言蜜語，但如果事前有揭露，民眾就會知道這是詐騙而不會上當，在有「被統戰」的意識情況下，就不容易在中共文化入侵中被騙走。

中共 國安局 文創產業 林楚茵

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