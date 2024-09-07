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國民黨盤點謝國樑8大政績 籲罷免案投下不同意票

中央社／ 台北7日電

基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票，國民黨陸空戰齊發全力固樑，為催出不同意票，過去幾週安排黨內公職與要角到基隆市為謝國樑站台，今天透過臉書盤點謝國樑「市政升級8大政績」，指謝國樑上任來致力於活化基隆、帶來嶄新氣象。

中選會日前公告，基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票。

國民黨今天透過臉書，盤點謝國樑政績，包括打造基隆首座寵物友善公園，努力朝動物友善城市目標邁進、全面提升里鄰監視系統，夜間照明設備、活化閒置舊大樓打造就業基地，為身心障礙創新服務暨就業基地，以及設置20處「急難救助標示牌」。

還有，推出「市容整潔」政策，短中期計畫逐步改變基隆、正式成立都更辦公室，推動更新城市風貌、精進都市開發審查流程，成立3項平台吸引產業、啟動廉政平台，達成清廉執政目標等8大政績。

國民黨指出，謝國樑上任來致力於活化基隆、帶來嶄新氣象，不僅提升城市品質，也讓市民朋友能更安心在基隆生活。

此外，國民黨也在臉書放上黨公職赴基隆幫謝國樑宣講的短影音，強調這場針對基隆市長的罷免案是惡意罷免。

國民黨強調，謝國樑靠一股「傻勁」選擇正直、拒絕向財團低頭，卻成為民進黨攻擊的目標，民進黨用罷免手段干預地方治理，大家絕不能接受，呼籲基隆選民10月13日站出來，用一票票「不同意」守護基隆，並向全台展現對正義的堅持。

國民黨 民進黨 罷免 謝國樑

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