國民黨盤點謝國樑8大政績 籲罷免案投下不同意票

大法官被提名人名單公布後，在野陣營多所質疑，也讓台大前校長管中閔憶起一段遭汙衊的過往。管中閔在臉書引述「大學的脊梁」一書內容指出，當年看到攻擊他的新聞時，瞬間怒火上升，站起來時胸口劇痛，「這一切，思之猶有餘恨。」而當時攻擊他的「劉姓教師」被提名為大法官，但此人對自己國發所的論文抄襲卻視而不見。

2024-09-07 18:15