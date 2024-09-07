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刻意創造資源？預算暴增7千多萬遭批「荒謬」 海基會：必須承擔責任

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會預算暴增受到關注，海基會解釋，預算增加除因應公務員調薪，另一方面是因為海基會更積極因應兩岸交流衍生問題的處理。記者廖士鋒／攝影
海基會預算暴增受到關注，海基會解釋，預算增加除因應公務員調薪，另一方面是因為海基會更積極因應兩岸交流衍生問題的處理。記者廖士鋒／攝影

陸委會明年度預算，捐助海基會的經費將近2.6億元，暴增7,500餘萬，遭立委許宇甄質疑在當前兩岸緊張環境下簡直是荒謬，尤其預算編列時，海基會董事長已經確定是由鄭文燦出任，疑似刻意為鄭文燦創造資源，不過對此海基會回應指出，兩岸各項往來衍生的問題只有增加、沒有減少，海基會「必須承擔這項責任」，預算增加，除公務員調薪外，乃是「更積極因應兩岸交流衍生問題的處理」。

海基會7日下午就立委許宇甄的質疑回應指出，兩岸各項往來，不因海基、海峽兩會公開協商暫停而間斷，因為各項往來衍生的問題也只有增加、沒有減少，這些問題都必須靠海基會去面對解決，越缺少制度化管道，解決的成本就越高，海基會人力與資源都有限，必須承擔這項責任。

海基會強調，114年度概算的增加，一方面是配合公務人員整體調薪，一方面是因為海基會更積極因應兩岸交流衍生問題的處理。

具體而言，包含國人赴陸期間遭遇各項緊急問題的協助、兩岸交流活動的參與、大陸台商經營的協助、台商子女教育學習的支援、在大陸就學台生的照應、在台陸配的關懷、兩岸整體情勢研析與國內外訪賓及智庫團體聯繫交流。此外，也強化資訊安全以及大樓整體設備維護維修等項目。

海基會最後表示，該會是政府唯一授權委託處理兩岸事務之機構，為往返兩岸民眾提供各項協助，促進兩岸關係雙向對等、健康有序的交流，一向是該會重要業務。海基會將持續配合政府政策，推動兩岸關係朝和平穩定的方向前進。

陸委會明年度編列的預算，將捐助海基會「辦理兩岸中介事務經費」2億5,957萬元，較上年度增列「辦理政府委託業務等經費」7,521.5萬元。

事實上，去年陸委會捐助海基會預算就曾大幅成長，遭立委陳玉珍質疑海基會為何已編列1.5億元人事預算，還要擴編2000萬元，是否要養肥貓、替高官加薪？當時海基會回應，海基會員額沒有增加，人事費預算數增列643萬2,000元，增幅4.36%，是因考績晉級、勞（健）保費率提高、各類人事費用等自然成長，並無特別增加預算數，「全國各機關皆然，海基會依法辦理」。至於陸委會補助人事費增長１,951萬元，則用於「改善財務結構」。

去年陸委會提出的預算案，包含捐助海基會1億9,410萬元，已較上年度增列4,511.3萬元，最後通過的法定預算，則是捐助海基會1億8,435.5萬元，較上年度增列3,536.8萬元。

海基會 許宇甄 鄭文燦 陸委會

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