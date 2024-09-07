謝國樑稱若被罷免3.5萬輛電動車恐化為烏有 罷樑團體批：公開買票

針對基隆市長謝國樑指如果罷免通過，尚未執行的3萬5千輛電動機車，恐將會化為烏有。山海公民拆樑行動今天表示，姑且不論市民朋友是否喜歡電動車政策，但是謝國樑市長在公眾場合的發言不免讓人懷疑，是否在公開買票或是威脅市民。

新北市副市長劉和然今天下午與立委廖先翔及多名議員到基隆潮境公園力挺謝國樑。媒體詢問，罷免團體昨天掛看板攻擊謝國樑電動機車跳票，民進黨議員施偉政立即回應，若謝國樑被罷免，將會把電動機車預算挪用至其他大眾運輸。

謝國樑今天說明，該議員服務處亦有申請電動機車，自己人能拿到電動機車，卻不願意給年輕朋友支持，他深感遺憾。他也表示，市府將自下年度起分2年編列預算，將承襲自前市府的老舊大型公車汰換為電動低底盤公車，基隆的減碳政策可以大眾運輸與私人運具並進。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵表示，拆樑團體認為，姑且不論市民朋友是否喜歡電動車政策，但是謝國樑市長在公眾場合的發言不免讓人懷疑，是否在公開買票或是威脅市民。

林茵茵說，劉和然提到北北基桃的串連，基隆市狂發電動機車能怎麼串連，難道是A地申請B地領嗎，謝市長怎麼不想想要如何跟客運業者與台鐵方面溝通，要怎麼協助基隆人通勤時間縮短或是便利性的狀況。

拆樑團體呼籲，交通政策必須要做更全盤的考量，才能為市民真正解決問題。現階段除了電動車之外，公車老舊、客運等待時間拉長的種種交通問題，都是基隆市民最迫切的需求，希望市長不僅僅只是滿足自身的想法，而是根本的去處理基隆所面臨的交通問題。