明年編預算31.5萬「考察北海道黑熊」挨批亂花錢 監察院回應

國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業務有何關係，監院預算浮濫，一定會嚴加把關。監察院回應，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。

監察院指出，該預算是監察院每年歷行編列的職員出國考察經費，旨在鼓勵及培養職員在繁重公務之餘，可以藉由出國考察汲取先進國家經驗，開拓國際視野，增益公務實戰能力；至於考察主題，則由出國同仁自行選定，簽核後確定。以今年為例，考察主題為日本法官與懲戒制度。

監察院表示，依規定，監察院每次出國考察皆歷經事前的縝密規畫與聯繫，事後返國後，則需撰寫出國報告及製作簡報，公開向全院提出口頭報告。