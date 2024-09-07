快訊

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

柯文哲家前放炮還辱柯媽 中年婦到案前態度丕變疑落跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年編預算31.5萬「考察北海道黑熊」挨批亂花錢 監察院回應

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院回應，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
監察院回應，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業務有何關係，監院預算浮濫，一定會嚴加把關。監察院回應，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。

監察院指出，該預算是監察院每年歷行編列的職員出國考察經費，旨在鼓勵及培養職員在繁重公務之餘，可以藉由出國考察汲取先進國家經驗，開拓國際視野，增益公務實戰能力；至於考察主題，則由出國同仁自行選定，簽核後確定。以今年為例，考察主題為日本法官與懲戒制度。

監察院表示，依規定，監察院每次出國考察皆歷經事前的縝密規畫與聯繫，事後返國後，則需撰寫出國報告及製作簡報，公開向全院提出口頭報告。

監察院 考察

延伸閱讀

監院考察北海道黑熊保育 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

柯文哲遭收押禁見 羅智強：怎不搜索林右昌

檢察官應比照辦柯文哲查林右昌！羅智強基隆力挺謝國樑

民眾黨民調好感度重創 羅智強：真正的主菜還沒上桌

相關新聞

曾受汙衊氣到「胸口劇痛」差點倒地 管中閔：造謠者獲提名大法官

大法官被提名人名單公布後，在野陣營多所質疑，也讓台大前校長管中閔憶起一段遭汙衊的過往。管中閔在臉書引述「大學的脊梁」一書...

謝國樑稱若被罷免3.5萬輛電動車恐化為烏有 罷樑團體批：公開買票

針對基隆市長謝國樑指如果罷免通過，尚未執行的3萬5千輛電動機車，恐將會化為烏有。山海公民拆樑行動今天表示，姑且不論市民朋...

明年編預算31.5萬「考察北海道黑熊」挨批亂花錢 監察院回應

國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業...

台日互信關係重大進展 學者：台日關係不斷提升

總統府針對有關於上報以「對日步步驚心」為題稱日方對賴「心有餘悸」報導，總統府發言人郭雅慧回應，相關報導與事實狀況並不相符...

交長連火車誤點也沒關係 如何掌舵6萬人的交通部？

新任交通部長陳世凱上任當日就到擔任市議員多年的台中市，視察台中車站，如此「起手式」卻遇到台鐵列車誤點5分鐘，台鐵好難準點屢遭旅客批評，陳世凱受訪時竟稱誤點5分鐘屬「正常範圍」，陳世凱認為的交通部眾多棘手問題，卻未提到公司化未滿一年就問題不少的台鐵，誤點果然是「正常發揮」。

影／率新北立委議員挺謝國樑 劉和然：罷免不公義政黨操弄

新北市副市長劉和然、立委廖先翔、國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰等議員今天到基隆潮境公園一同參訪最近爆人潮的AR恐龍園區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。