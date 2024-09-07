聽新聞
test
0:00 / 0:00
明年編預算31.5萬「考察北海道黑熊」挨批亂花錢 監察院回應
國民黨立委羅智強今早揭露，監察院明年編列預算31.5萬，派員到北海道考察，內容卻是當地黑熊保育，令他質疑這與監察院核心業務有何關係，監院預算浮濫，一定會嚴加把關。監察院回應，考量近年來監察院調查案件不少與自然保育有關，故在旅費暴漲及經費相當有限的情況下，僅能擇選就近的日本為考察國家。
監察院指出，該預算是監察院每年歷行編列的職員出國考察經費，旨在鼓勵及培養職員在繁重公務之餘，可以藉由出國考察汲取先進國家經驗，開拓國際視野，增益公務實戰能力；至於考察主題，則由出國同仁自行選定，簽核後確定。以今年為例，考察主題為日本法官與懲戒制度。
監察院表示，依規定，監察院每次出國考察皆歷經事前的縝密規畫與聯繫，事後返國後，則需撰寫出國報告及製作簡報，公開向全院提出口頭報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言