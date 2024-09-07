曾受汙衊氣到「胸口劇痛」差點倒地 管中閔：造謠者獲提名大法官

大法官被提名人名單公布後，在野陣營多所質疑，也讓台大前校長管中閔憶起一段遭汙衊的過往。管中閔在臉書引述「大學的脊梁」一書內容指出，當年看到攻擊他的新聞時，瞬間怒火上升，站起來時胸口劇痛，「這一切，思之猶有餘恨。」而當時攻擊他的「劉姓教師」被提名為大法官，但此人對自己國發所的論文抄襲卻視而不見。

總統府8月30日提名台大法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明獲提名為司法院副院長，其餘5位大法官提名人分別為，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。

管中閔在臉書提到，他看最近有關大法官的提名新聞有感，並引述「大學的脊梁」一書第二部分「心情記事」中的內容指出，「晚上回家後，我看到一則攻擊我的網路新聞，讓我瞬間怒火上升（我如今已不記得新聞內容，但不會忘記新聞引述的是台大一位劉姓教師，她也是過去和之後許多指控的發動者）。我突然覺得身體非常不舒服，站起來時胸口劇痛；我大喊內人名字，她衝進書房時正好扶住我快倒下的身體。」

管中閔說，這位攻擊者當時連續數月，寫一大堆造謠和汙衊他的貼文，作為其他媒體惡意攻擊的資料，「這一切，思之猶有餘恨。」而這位在研究室內不停發臉書文造謠、汙衊別人的「劉姓教師」，被提名為大法官，但此人對自己國發所的論文抄襲卻視而不見。