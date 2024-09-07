台日互信關係重大進展 學者：台日關係不斷提升

賴總統對日關係近期受外界關注，有媒體質疑賴總統在副總統任內出席日本前首相安倍喪禮驚動日方高層。事實上，賴總統當時是以「至親摯友」身份直入會場捻香，並非如報導所稱「突襲」，此行日媒解讀為台日外交的重大突破。遠景基金會執行長賴怡忠指出，賴總統就職後台日關係大幅加溫，從日本官員主動要求訪台、多次與他國強調台灣重要性就可窺見一二，日方不信任賴清德的相關說法與現實狀況大有出入。

由於賴總統與安倍晉三淵源甚深，兩人深厚交情長達20年，因此受安倍家族邀請以「至親摯友」身份全程與會，前往安倍的東京寓所弔唁，並搭乘專車直入增上寺祭壇捻香致哀。安倍胞弟、前日本防衛大臣岸信夫當時也在個人臉書發布賴總統與安倍家族的合照，感謝「台灣的友人」賴清德副總統前來弔唁。

時任副總統的賴總統當時雖以私人身份低調訪日，仍是台日自1972年斷交以來最高層級特使。NHK、朝日新聞等日媒均特別關注賴總統訪日的外交意義，將賴總統定位為台灣政壇親日派要角，並將此行解讀為台日外交的重大突破。

遠景基金會執行長賴怡忠分析，由於台日並無正式外交關係，台灣總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長依慣例無法訪日，因此賴總統赴日是前所未見的重大突破，日本文官體系的關注勢所必然。但事實上，日本家祭僅開放至親、重要友人與會，賴總統受邀代表他與安倍關係非常緊密，安倍家族才會堅持邀請賴清德出席，從結果來看，賴總統訪日行程平順完滿，也為台灣高層政務官員後續訪日行程開了綠燈，顯見此行對台日互信關係取得的具體進展。

賴怡忠指出，台日關係在賴總統就職後持續提升，由日本內閣官員、跨黨派議員陸續主動要求訪台就可見雙邊關係密切，日本與其他國家互動時也多次強調台灣重要性，在日澳2+2會談、美日韓參謀總長對話中均將台灣納入對話框架，「如果日本對台灣賴總統沒有信任感，不會在這些場合把周邊台海穩定放進來。」

賴怡忠說，去年日本自民黨副總裁麻生太郎訪台會見三黨總統候選人後，也表示賴清德是可受賴總統信任的台灣未來領導人，日本不信任賴總統的相關說法與現實狀況大有出入，「至於記者這樣處理，他的data point從哪來，我就不予置評。」