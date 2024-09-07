影／率新北立委議員挺謝國樑 劉和然：罷免不公義政黨操弄

新北市副市長劉和然、立委廖先翔、國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰等議員今天到基隆潮境公園一同參訪最近爆人潮的AR恐龍園區，力挺基隆市長謝國樑。劉和然表示，基北北桃是共同生活圈，力挺謝國樑，此次罷免案不符合公平正義，法院已四度證明基隆市府所為均是依法行政，罷免背是政政黨在操弄，不公不義。

劉和然說，他今天是用國民黨員的身分到基隆力挺謝國樑，因為基北北桃是共同生活圈，跟基隆最近的就是新北，密不可分，這次罷免案非常不公道，沒有正義公平，市府在東岸商場爭議相關官司和案件已四連勝，代表罷免毫無正當性。

劉和然表示，罷免的背後有政黨的影子在操弄，要讓謝國樑的市政受到阻礙，謝國樑就是護市產，新北市從市長謝國樑到他和國民黨立委、議員，藍營大團結挺基隆謝國樑，他的努力一定會被看見。

台北市副市長李四川8月25日到基隆挺謝國樑時，謝國樑曾表示「舉雙手雙腳」贊成李四川代表國民黨參選新北市長。劉和然今天被問到這個問題時，連忙轉向謝國樑說，「我趕快擁抱他一下」。謝國樑說，新北市人才濟濟，劉和然是最優秀市政人才，新北市民有福了。

立委廖先翔指出，大日開發行賄案遭檢方起訴前基隆市府官商11人，前市府團隊被證實貪贓枉法，如今卻要來罷免守護市民財產的清廉團隊，這是什麼道理，這邏輯真的看不太懂，不知怎麼回事。

謝國樑說，他正面臨政治上的挑戰，有新北好朋友的相助，他非常有信心可以度過難關，率先帶頭擋下今年到明年的大罷免潮。國民黨是團結的，主要是要對抗這一波「惡罷」，劉和然是非常優秀的人才，基隆要和新北的團隊一起努力，期待新北跟基隆觀光廊帶能有更多合作。